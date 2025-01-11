«Танцевала под Катюшу»: Пугачева ушла в ностальгию на Кипре

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию, была замечена среди зрителей одного из спектаклей в театре Кипра, где она танцевала под песню «Катюша», исполняемую на гармони. Об этом сообщают поклонники, снявшие на камеру артистку.
«Алла Борисовна оживленно общалась с компанией людей вокруг и даже улыбнулась в камеру. Рядом музыкант играет на гармошке „Катюшу“, а Пугачева весело пританцовывает», — передает StarHit слова поклонников. Там добавили, что Пугачева заметно помолодела.
На театральном вечере певица отдала предпочтение наряду в черном цвете: обтягивающие брюки, объемная кофта и туфли на умеренно высоком каблуке. Поклонники не заметили рядом с Пугачевой ее мужа. Отмечается, что телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) вместе с детьми проводит время на горнолыжном курорте.
Алла Пугачева стала отменять выступления на корпоративных мероприятиях из страха обсуждения в средствах массовой информации. По данным Mash, артистка беспокоится о возможных спекуляциях на тему ее финансового состояния. Минимум два запланированных концерта артистки не состоялись. Один из них был отменен заказчиком, опасавшимся негативного влияния на свой имидж, передает RT.
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