Подростка, напавшего на неприятеля в челябинском детдоме, отправили в психушку

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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, палата №6, душевнобольной
Подросток будет находиться под интенсивном наблюдении специалистов Фото:

Мальчика, который напал с ножом на неприятеля в детдоме на улице Солнечной в Челябинске 14 января, отправили в психушку. Об этом пишет telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Подросток, который ударил неприятеля ножом в челябинском детском доме, будет лечиться в психиатрической клинике. Там он будет находиться под интенсивном наблюдении специалистов», — говорится в сообщении telegram-канала. Меру пресечения 15-летнему парню еще не избирали.

Конфликт в детском доме на улице Солнечной произошел 14 января. Мальчик напал с ножом на 16-летнего подростка, который часто над ним подшучивал. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 (подготовка к покушению на убийство), части первой статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Пострадавшего прооперировали, его жизни ничего не угрожает. Глава СКР Александр Бастрыкин ранее потребовал доложить о расследовании уголовного дела.

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Мальчика, который напал с ножом на неприятеля в детдоме на улице Солнечной в Челябинске 14 января, отправили в психушку. Об этом пишет telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». «Подросток, который ударил неприятеля ножом в челябинском детском доме, будет лечиться в психиатрической клинике. Там он будет находиться под интенсивном наблюдении специалистов», — говорится в сообщении telegram-канала. Меру пресечения 15-летнему парню еще не избирали. Конфликт в детском доме на улице Солнечной произошел 14 января. Мальчик напал с ножом на 16-летнего подростка, который часто над ним подшучивал. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 (подготовка к покушению на убийство), части первой статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Пострадавшего прооперировали, его жизни ничего не угрожает. Глава СКР Александр Бастрыкин ранее потребовал доложить о расследовании уголовного дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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