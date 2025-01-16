Подростка, напавшего на неприятеля в челябинском детдоме, отправили в психушку

16 января 2025 в 18:40 Размер текста - 17 +

Подросток будет находиться под интенсивном наблюдении специалистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мальчика, который напал с ножом на неприятеля в детдоме на улице Солнечной в Челябинске 14 января, отправили в психушку. Об этом пишет telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». «Подросток, который ударил неприятеля ножом в челябинском детском доме, будет лечиться в психиатрической клинике. Там он будет находиться под интенсивном наблюдении специалистов», — говорится в сообщении telegram-канала. Меру пресечения 15-летнему парню еще не избирали. Конфликт в детском доме на улице Солнечной произошел 14 января. Мальчик напал с ножом на 16-летнего подростка, который часто над ним подшучивал. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 (подготовка к покушению на убийство), части первой статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Пострадавшего прооперировали, его жизни ничего не угрожает. Глава СКР Александр Бастрыкин ранее потребовал доложить о расследовании уголовного дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мальчика, который напал с ножом на неприятеля в детдоме на улице Солнечной в Челябинске 14 января, отправили в психушку. Об этом пишет telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». «Подросток, который ударил неприятеля ножом в челябинском детском доме, будет лечиться в психиатрической клинике. Там он будет находиться под интенсивном наблюдении специалистов», — говорится в сообщении telegram-канала. Меру пресечения 15-летнему парню еще не избирали. Конфликт в детском доме на улице Солнечной произошел 14 января. Мальчик напал с ножом на 16-летнего подростка, который часто над ним подшучивал. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 (подготовка к покушению на убийство), части первой статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Пострадавшего прооперировали, его жизни ничего не угрожает. Глава СКР Александр Бастрыкин ранее потребовал доложить о расследовании уголовного дела.