Роспотребнадзор предостерег челябинцев от купания в Крещение на Первом озере

Вода на Первом озере в Челябинске не сообветствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, поэтому купаться в ней на Крещение можно только с соблюдением мер предосторожности. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области
«13 января был организован отбор проб воды из поверхностных водоемов… Качество воды озера Первого в месте оборудованной купели не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили, что проверяли воду на территории пляжа «Каспийский берег» (храм Всех Святых) Шершневского водохранилища и на территории пляжа «Восточный берег» (храм Сретения Господня) на Первом озере. Пробы на Шершнях соответствуют санитарным правилам, а на Первом озере — нет. Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали тем, кто намерен окунаться в прорубь у храма Сретения Господня, не допускать попадания воды в рот и на слизистые оболочки, не глотать воду, а после купания как можно скорее вымыться чистой водой с мылом. Если на коже есть раны, стоит воздержаться от купания.
Всего в Челябинской области на Крещение 19 января будет открыта 51 купель. Полный список с адресами подготовили URA.RU в ГУ МЧС региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!