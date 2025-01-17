Роспотребнадзор предостерег челябинцев от купания в Крещение на Первом озере

17 января 2025 в 17:27 Размер текста - 17 +

На Первом озере пить воду из проруби не стоит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вода на Первом озере в Челябинске не сообветствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, поэтому купаться в ней на Крещение можно только с соблюдением мер предосторожности. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области «13 января был организован отбор проб воды из поверхностных водоемов… Качество воды озера Первого в месте оборудованной купели не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что проверяли воду на территории пляжа «Каспийский берег» (храм Всех Святых) Шершневского водохранилища и на территории пляжа «Восточный берег» (храм Сретения Господня) на Первом озере. Пробы на Шершнях соответствуют санитарным правилам, а на Первом озере — нет. Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали тем, кто намерен окунаться в прорубь у храма Сретения Господня, не допускать попадания воды в рот и на слизистые оболочки, не глотать воду, а после купания как можно скорее вымыться чистой водой с мылом. Если на коже есть раны, стоит воздержаться от купания. Всего в Челябинской области на Крещение 19 января будет открыта 51 купель. Полный список с адресами подготовили URA.RU в ГУ МЧС региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вода на Первом озере в Челябинске не сообветствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, поэтому купаться в ней на Крещение можно только с соблюдением мер предосторожности. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области «13 января был организован отбор проб воды из поверхностных водоемов… Качество воды озера Первого в месте оборудованной купели не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что проверяли воду на территории пляжа «Каспийский берег» (храм Всех Святых) Шершневского водохранилища и на территории пляжа «Восточный берег» (храм Сретения Господня) на Первом озере. Пробы на Шершнях соответствуют санитарным правилам, а на Первом озере — нет. Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали тем, кто намерен окунаться в прорубь у храма Сретения Господня, не допускать попадания воды в рот и на слизистые оболочки, не глотать воду, а после купания как можно скорее вымыться чистой водой с мылом. Если на коже есть раны, стоит воздержаться от купания. Всего в Челябинской области на Крещение 19 января будет открыта 51 купель. Полный список с адресами подготовили URA.RU в ГУ МЧС региона.