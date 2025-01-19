Челябинцы предложили озеленять города по совету робота

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) предложили способ озеленять города с помощью нейросетей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, на решение получен патент.
«Группа ученых университета разработала компьютерную программу, которая может послужить основой „цифрового двойника“ для озеленения городских территорий. На программы получены свидетельства, зарегистрированные в Роспатенте», — заявили URA.RU в вузе.
Программа может указывать наиболее подходящие места для посадки новых деревьев и кустов. Проект основан на использовании данных о флуктуирующей асимметрии листвы, что позволяет определить уровень стресса растений в различных районах города. Листья отсканировали, выявив степень их дискомфорта, который деревья испытывают, собрав в своих кронах вредные вещества: оксиды свинца, никеля, меди, цинка, хрома. Общую картину помогли получить данные из Белгорода. Там составили реестр озеленения, сфотографировав каждые дерево, куст, клумбу, оценив рост растений и ряд других параметров.
Программу челябинцы подготовили в рамках исследований, проведенных доцентами кафедры экологии и химической технологии ЮУрГУ Татьяной Крупновой и Ольгой Раковой, абитуриентом Петром Крупновым. Исследование стало возможно благодаря поддержке гранта Российского научного фонда.
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