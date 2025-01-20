Пермское УФАС уличило магазин «Хмель и Солод» в нарушении закона

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Магазин разливного пива привлекут к ответственности
Магазин разливного пива привлекут к ответственности Фото:

Пермские антимонопольщики заметили, что магазин разливных напитков «Хмель и солод» осуществляет рекламу алкоголя. Подобная реклама запрещена и Пермское УФАС возбудило дело в отношении владельца магазина. Об этом сообщается в официальном сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

«Установлено, что магазин „Хмель и солод“, расположенный на ул. Белинского, 31, разместил рекламный щит на входе в магазин. На нем были изображения алкогольных напитков и призыв их купить. Согласно законодательству, подобная реклама допускается только внутри магазина, снаружи такое размещать запрещено», — пояснили в УФАС.

Ведомство возбудило в отношении владельца магазина антимонопольное дело. Рассмотрение назначено на 25 января.

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Пермские антимонопольщики заметили, что магазин разливных напитков «Хмель и солод» осуществляет рекламу алкоголя. Подобная реклама запрещена и Пермское УФАС возбудило дело в отношении владельца магазина. Об этом сообщается в официальном сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте». «Установлено, что магазин „Хмель и солод“, расположенный на ул. Белинского, 31, разместил рекламный щит на входе в магазин. На нем были изображения алкогольных напитков и призыв их купить. Согласно законодательству, подобная реклама допускается только внутри магазина, снаружи такое размещать запрещено», — пояснили в УФАС. Ведомство возбудило в отношении владельца магазина антимонопольное дело. Рассмотрение назначено на 25 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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