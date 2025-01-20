Пермское УФАС уличило магазин «Хмель и Солод» в нарушении закона

Пермские антимонопольщики заметили, что магазин разливных напитков «Хмель и солод» осуществляет рекламу алкоголя. Подобная реклама запрещена и Пермское УФАС возбудило дело в отношении владельца магазина. Об этом сообщается в официальном сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
«Установлено, что магазин „Хмель и солод“, расположенный на ул. Белинского, 31, разместил рекламный щит на входе в магазин. На нем были изображения алкогольных напитков и призыв их купить. Согласно законодательству, подобная реклама допускается только внутри магазина, снаружи такое размещать запрещено», — пояснили в УФАС.
Ведомство возбудило в отношении владельца магазина антимонопольное дело. Рассмотрение назначено на 25 января.
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