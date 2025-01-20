В Челябинской области в ближайшие часы резко ухудшится погода

20 января 2025 в 18:11 Размер текста - 17 +

Непогода идет в Челябинскую область (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области в ближайшие часы в горно-заводской зоне начнется снегопад и распространится на всю территорию региона, что приведет к возможным осложнениям на дорогах. С предупреждением об ухудшении погодных условий 20 января к водителям обратились сотрудники Госавтоинспекции. «Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает об ухудшении погодных условий. Ожидается, что в ближайшие часы начнется снегопад в горно-заводской зоне и распространится на всю территорию региона, что может привести к возможным осложнениям на дорогах», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водителям рекомендуется быть особо осторожными. Предельно внимательно нужно относиться к выезду на встречную полосу и не совершать необдуманных обгонов. Молодым водителям стоит по возможности воздержаться от поездок в неблагоприятных условиях, добавили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области. Экипажи находятся в постоянной готовности, чтобы при необходимости оказать помощь участникам дорожного движения. Северный циклон принесет в Челябинскую область сильные метели, а также резкое похолодание до -27 градусов, сообщили ранее синоптики регионального Гидрометеоцентра. В ночь на вторник, 21 января, в Челябинской области ожидается снег, ночью в горах до сильного, в отдельных районах метели, гололедица. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в ближайшие часы в горно-заводской зоне начнется снегопад и распространится на всю территорию региона, что приведет к возможным осложнениям на дорогах. С предупреждением об ухудшении погодных условий 20 января к водителям обратились сотрудники Госавтоинспекции. «Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает об ухудшении погодных условий. Ожидается, что в ближайшие часы начнется снегопад в горно-заводской зоне и распространится на всю территорию региона, что может привести к возможным осложнениям на дорогах», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водителям рекомендуется быть особо осторожными. Предельно внимательно нужно относиться к выезду на встречную полосу и не совершать необдуманных обгонов. Молодым водителям стоит по возможности воздержаться от поездок в неблагоприятных условиях, добавили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области. Экипажи находятся в постоянной готовности, чтобы при необходимости оказать помощь участникам дорожного движения. Северный циклон принесет в Челябинскую область сильные метели, а также резкое похолодание до -27 градусов, сообщили ранее синоптики регионального Гидрометеоцентра. В ночь на вторник, 21 января, в Челябинской области ожидается снег, ночью в горах до сильного, в отдельных районах метели, гололедица.