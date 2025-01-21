В Челябинской области удвоилось количество естественных смертей на заводах

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На металлургических заводах увеличилось число естественных смертей в цехах и кабинетах
На металлургических заводах увеличилось число естественных смертей в цехах и кабинетах Фото:

В Челябинской области в 2024 году удвоилось количество естественных смертей на заводах и других предприятиях. Как сообщили в пресс-службе челябинской организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), сравнение проводили с 2023 годом.

«Уже который год остается высокой доля смертельных случаев, не связанных с производством. В 2024 году по сравнению с 2023 их количество почти удвоилось. Причем 17 работников скончались на производстве от сердечно-сосудистых заболеваний», — заявили в ГМПР.

На производстве зарегистрировали за год 37 несчастных случаев всех категорий. Из них 12 оказались тяжелыми, от полученных увечий было семь смертей. Чаще всего пострадавшие на производстве являются работниками среднего и старшего возраста от 33 до 55 лет со стажем 5-10 лет.

Техническая инспекция труда подчеркнула важность профилактики травматизма и активной роли уполномоченных профсоюза по охране труда. Согласно статистике, эффективная работа этих общественных помощников способствует снижению количества несчастных случаев на производстве. 

В 2024 году основными травмирующими факторами на челябинских метзаводах и комбинатах стали движущиеся и вращающиеся элементы техники, защемления между деталями. Еще одной причиной травматизма стали падения на ровной поверхности. Рабочие травмировались там, где не соблюдалась трудовая дисциплина, и плохо организовывались работы. 

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В Челябинской области в 2024 году удвоилось количество естественных смертей на заводах и других предприятиях. Как сообщили в пресс-службе челябинской организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), сравнение проводили с 2023 годом. «Уже который год остается высокой доля смертельных случаев, не связанных с производством. В 2024 году по сравнению с 2023 их количество почти удвоилось. Причем 17 работников скончались на производстве от сердечно-сосудистых заболеваний», — заявили в ГМПР. На производстве зарегистрировали за год 37 несчастных случаев всех категорий. Из них 12 оказались тяжелыми, от полученных увечий было семь смертей. Чаще всего пострадавшие на производстве являются работниками среднего и старшего возраста от 33 до 55 лет со стажем 5-10 лет. Техническая инспекция труда подчеркнула важность профилактики травматизма и активной роли уполномоченных профсоюза по охране труда. Согласно статистике, эффективная работа этих общественных помощников способствует снижению количества несчастных случаев на производстве.  В 2024 году основными травмирующими факторами на челябинских метзаводах и комбинатах стали движущиеся и вращающиеся элементы техники, защемления между деталями. Еще одной причиной травматизма стали падения на ровной поверхности. Рабочие травмировались там, где не соблюдалась трудовая дисциплина, и плохо организовывались работы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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