В Челябинской области удвоилось количество естественных смертей на заводах

В Челябинской области в 2024 году удвоилось количество естественных смертей на заводах и других предприятиях. Как сообщили в пресс-службе челябинской организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), сравнение проводили с 2023 годом.
«Уже который год остается высокой доля смертельных случаев, не связанных с производством. В 2024 году по сравнению с 2023 их количество почти удвоилось. Причем 17 работников скончались на производстве от сердечно-сосудистых заболеваний», — заявили в ГМПР.
На производстве зарегистрировали за год 37 несчастных случаев всех категорий. Из них 12 оказались тяжелыми, от полученных увечий было семь смертей. Чаще всего пострадавшие на производстве являются работниками среднего и старшего возраста от 33 до 55 лет со стажем 5-10 лет.
Техническая инспекция труда подчеркнула важность профилактики травматизма и активной роли уполномоченных профсоюза по охране труда. Согласно статистике, эффективная работа этих общественных помощников способствует снижению количества несчастных случаев на производстве.
В 2024 году основными травмирующими факторами на челябинских метзаводах и комбинатах стали движущиеся и вращающиеся элементы техники, защемления между деталями. Еще одной причиной травматизма стали падения на ровной поверхности. Рабочие травмировались там, где не соблюдалась трудовая дисциплина, и плохо организовывались работы.
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