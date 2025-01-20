Владельцы кафе в ХМАО заплатят штрафы за использование музыки Shakira и NILETTO

Арбитражный суд ХМАО взыскал с владельцев трех югорских кафе компенсацию за нарушения авторских прав музыкантов. В заведениях общепита включали песни Shakira, NILETTO, Олега Майами, Ислама Итляшева и других поп-звезд. Постановления опубликованы на портале «Мой Арбитр».
«Взыскать с ООО „ЮГАНСКНЕФТЕГАЗСТРОЙ“ в пользу „Российское авторское общество“ компенсацию за нарушение исключительного права на произведения в размере 100 000 рублей», — следует из постановления. Правообладателям треков, которые исполнили NILETTO, Олег Майами, Леша Свик, Ислам Итляшев выплатят по 20 тысяч рублей.
«Российское авторское общество» также направило в арбитражный суд ХМАО еще два аналогичных иска — владельцам кафе в Сургуте и Нефтеюганске. Суд также обязал их выплатить 160 и 100 тысяч рублей соответственно за использование песен Shakira, Ricky Martin и других зарубежный исполнителей.
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