20 января 2025

Владельцы кафе в ХМАО заплатят штрафы за использование музыки Shakira и NILETTO

© Служба новостей «URA.RU»
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В кафе включали песни поп-звезд, нарушая авторские права
В кафе включали песни поп-звезд, нарушая авторские права Фото:

Арбитражный суд ХМАО взыскал с владельцев трех югорских кафе компенсацию за нарушения авторских прав музыкантов. В заведениях общепита включали песни Shakira, NILETTO, Олега Майами, Ислама Итляшева и других поп-звезд. Постановления опубликованы на портале «Мой Арбитр».

«Взыскать с ООО „ЮГАНСКНЕФТЕГАЗСТРОЙ“ в пользу „Российское авторское общество“ компенсацию за нарушение исключительного права на произведения в размере 100 000 рублей», — следует из постановления. Правообладателям треков, которые исполнили NILETTO, Олег Майами, Леша Свик, Ислам Итляшев выплатят по 20 тысяч рублей.

«Российское авторское общество» также направило в арбитражный суд ХМАО еще два аналогичных иска — владельцам кафе в Сургуте и Нефтеюганске. Суд также обязал их выплатить 160 и 100 тысяч рублей соответственно за использование песен Shakira, Ricky Martin и других зарубежный исполнителей.

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Арбитражный суд ХМАО взыскал с владельцев трех югорских кафе компенсацию за нарушения авторских прав музыкантов. В заведениях общепита включали песни Shakira, NILETTO, Олега Майами, Ислама Итляшева и других поп-звезд. Постановления опубликованы на портале «Мой Арбитр». «Взыскать с ООО „ЮГАНСКНЕФТЕГАЗСТРОЙ“ в пользу „Российское авторское общество“ компенсацию за нарушение исключительного права на произведения в размере 100 000 рублей», — следует из постановления. Правообладателям треков, которые исполнили NILETTO, Олег Майами, Леша Свик, Ислам Итляшев выплатят по 20 тысяч рублей. «Российское авторское общество» также направило в арбитражный суд ХМАО еще два аналогичных иска — владельцам кафе в Сургуте и Нефтеюганске. Суд также обязал их выплатить 160 и 100 тысяч рублей соответственно за использование песен Shakira, Ricky Martin и других зарубежный исполнителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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