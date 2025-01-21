У пьяных лихачей из Нижнего Тагила забрали десятки машин и отправили на СВО

В Нижнем Тагиле силовики забрали и отправили в зону спецоперации РФ на Украине 20 машин пьяных водителей. Такое решение принял суд, рассказал руководитель тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров.
«Машины, изъятые у злостных нарушителей правил дорожного движения, у тех, кто садится за руль подшофе, отправляют в помощь армии. По результатам прошлого года из 32 изъятых авто 20 отправлены в зону СВО», — передает местный канал «Телекон» слова Абдулкадырова.
Конфисковывать автомобили начали с 2022 года. Транспорт забирают у тех, кто повторно сел пьяным за руль. Подобная практика уже есть в нескольких регионах РФ.
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