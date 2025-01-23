23 января 2025

Курящие зимой челябинцы рискуют быстрей подхватить грипп

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимой курение усиливает риск заболеть гриппом и получить инфаркт
Зимой курение усиливает риск заболеть гриппом и получить инфаркт Фото:

Жители Челябинской области с привычкой курить рискуют быстрей подхватить грипп и другие вирусные заболевания. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, табак ослабляет иммунную систему.

«Зимой наблюдается рост простудных и вирусных инфекций, таких как грипп. Курение ослабляет иммунную систему, что затрудняет борьбу организма с вирусами и увеличивает вероятность заболевания», — заявила специалист отделения профилактики горбольницы №2 Магнитогорска Светлана Хлесткина.

Негативное влияние курения усугубляется использованием отопительных приборов. Техника ухудшает качество воздуха и способствуют развитию респираторных заболеваний.

Холодный воздух сужает кровеносные сосуды, что плохо сказывается на кровообращении. В таких обстоятельствах курение создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, увеличивая вероятность сердечных приступов и инсультов.

По мнению медика, переход к здоровому образу жизни и отказ от курения могут значительно снизить риски развития заболеваний,. Особенно вопрос становится актуальным зимой.

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Жители Челябинской области с привычкой курить рискуют быстрей подхватить грипп и другие вирусные заболевания. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, табак ослабляет иммунную систему. «Зимой наблюдается рост простудных и вирусных инфекций, таких как грипп. Курение ослабляет иммунную систему, что затрудняет борьбу организма с вирусами и увеличивает вероятность заболевания», — заявила специалист отделения профилактики горбольницы №2 Магнитогорска Светлана Хлесткина. Негативное влияние курения усугубляется использованием отопительных приборов. Техника ухудшает качество воздуха и способствуют развитию респираторных заболеваний. Холодный воздух сужает кровеносные сосуды, что плохо сказывается на кровообращении. В таких обстоятельствах курение создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, увеличивая вероятность сердечных приступов и инсультов. По мнению медика, переход к здоровому образу жизни и отказ от курения могут значительно снизить риски развития заболеваний,. Особенно вопрос становится актуальным зимой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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