Курящие зимой челябинцы рискуют быстрей подхватить грипп

Жители Челябинской области с привычкой курить рискуют быстрей подхватить грипп и другие вирусные заболевания. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, табак ослабляет иммунную систему.
«Зимой наблюдается рост простудных и вирусных инфекций, таких как грипп. Курение ослабляет иммунную систему, что затрудняет борьбу организма с вирусами и увеличивает вероятность заболевания», — заявила специалист отделения профилактики горбольницы №2 Магнитогорска Светлана Хлесткина.
Негативное влияние курения усугубляется использованием отопительных приборов. Техника ухудшает качество воздуха и способствуют развитию респираторных заболеваний.
Холодный воздух сужает кровеносные сосуды, что плохо сказывается на кровообращении. В таких обстоятельствах курение создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, увеличивая вероятность сердечных приступов и инсультов.
По мнению медика, переход к здоровому образу жизни и отказ от курения могут значительно снизить риски развития заболеваний,. Особенно вопрос становится актуальным зимой.
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