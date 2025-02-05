05 февраля 2025

В Киеве прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги

© Служба новостей «URA.RU»
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О воздушной тревоге перед взрывами предупреждала администрация столицы Украины
О воздушной тревоге перед взрывами предупреждала администрация столицы Украины Фото:
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Звуки взрывов прогремели в столице Украины, сообщают журналисты местного телеканала «Общественное». Перед этим киевская администрация объявляла в городе воздушную тревогу.

«В Киеве слышны взрывы», — говорится в telegram-канале «Общественного». О воздушной тревоге написала администрация Киева в соцсетях.

В ночь на 6 февраля взрывы произошли также в Херсоне и Харькове. Об этом сообщало издание «Страна.ua».

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Звуки взрывов прогремели в столице Украины, сообщают журналисты местного телеканала «Общественное». Перед этим киевская администрация объявляла в городе воздушную тревогу. «В Киеве слышны взрывы», — говорится в telegram-канале «Общественного». О воздушной тревоге написала администрация Киева в соцсетях. В ночь на 6 февраля взрывы произошли также в Херсоне и Харькове. Об этом сообщало издание «Страна.ua».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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