В Киеве прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги

О воздушной тревоге перед взрывами предупреждала администрация столицы Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Звуки взрывов прогремели в столице Украины, сообщают журналисты местного телеканала «Общественное». Перед этим киевская администрация объявляла в городе воздушную тревогу.
«В Киеве слышны взрывы», — говорится в telegram-канале «Общественного». О воздушной тревоге написала администрация Киева в соцсетях.
В ночь на 6 февраля взрывы произошли также в Херсоне и Харькове. Об этом сообщало издание «Страна.ua».
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