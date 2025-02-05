05 февраля 2025

В Перми «заминировали» вузы и колледжи

В Перми поступили анонимные письма о минировании вузов и колледжей
© Служба новостей «URA.RU»
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В учебных заведениях идет проверка (архивное фото)
В учебных заведениях идет проверка (архивное фото) Фото:

В учебные заведения Перми поступили анонимные письма с угрозами о минировании. Здание экономического колледжа срочно эвакуировали, сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

«6 февраля на электронную почту учебных заведений (колледжи, техникумы, вузы) Перми, поступили анонимные сообщения о минировании. В экономическом колледже при ПГНИУ на Комсомольском проспекте, 34 проведена эвакуация, здание образовательного учреждения покинуло около 200 человек», — говорится в telegram-канале министерства.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Накануне, как рассказывало URA.RU, сообщения о якобы заложенных бомбах получили несколько школ Перми.

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В учебные заведения Перми поступили анонимные письма с угрозами о минировании. Здание экономического колледжа срочно эвакуировали, сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края. «6 февраля на электронную почту учебных заведений (колледжи, техникумы, вузы) Перми, поступили анонимные сообщения о минировании. В экономическом колледже при ПГНИУ на Комсомольском проспекте, 34 проведена эвакуация, здание образовательного учреждения покинуло около 200 человек», — говорится в telegram-канале министерства. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Накануне, как рассказывало URA.RU, сообщения о якобы заложенных бомбах получили несколько школ Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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