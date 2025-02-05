В Перми «заминировали» вузы и колледжи

В учебные заведения Перми поступили анонимные письма с угрозами о минировании. Здание экономического колледжа срочно эвакуировали, сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.
«6 февраля на электронную почту учебных заведений (колледжи, техникумы, вузы) Перми, поступили анонимные сообщения о минировании. В экономическом колледже при ПГНИУ на Комсомольском проспекте, 34 проведена эвакуация, здание образовательного учреждения покинуло около 200 человек», — говорится в telegram-канале министерства.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Накануне, как рассказывало URA.RU, сообщения о якобы заложенных бомбах получили несколько школ Перми.
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