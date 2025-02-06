Возобновить работу в срок смогло только одно подразделение челябинской ГАИ

Завершить технические работы к 14 часам 6 февраля и возобновить выдачу прав и регистрацию машин удалось только в одном подразделении ГАИ Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
«Регистрационно-экзаменационное подразделение на улице Харлова, 20 в Челябинске возобновило свою работу. Остальные регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Челябинской области закрыты по техническим причинам», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как в пресс-службе управления сообщали ранее, технические работы, из-за которых челябинская Госавтоинспекция приостановила деятельность регистрационных и экзаменационных отделений, должны были продлиться до 14:00. Кроме того, о технических работах в подразделениях челябинской ГАИ в ведомстве сообщали накануне, 5 февраля. Ведомство не работало с 13:00 до 15:00 часов.
В ГАИ приносят извинения за неудобства. В ведомстве добавили, что регистрационно-экзаменационные подразделения в регионе будут работать в предстоящие выходные, 8, 9 и 10 февраля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!