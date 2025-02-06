Возобновить работу в срок смогло только одно подразделение челябинской ГАИ

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Кроме одного подразделения выдача прав и госрегистрация машин приостановлена
Кроме одного подразделения выдача прав и госрегистрация машин приостановлена Фото:

Завершить технические работы к 14 часам 6 февраля и возобновить выдачу прав и регистрацию машин удалось только в одном подразделении ГАИ Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

«Регистрационно-экзаменационное подразделение на улице Харлова, 20 в Челябинске возобновило свою работу. Остальные регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Челябинской области закрыты по техническим причинам», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как в пресс-службе управления сообщали ранее, технические работы, из-за которых челябинская Госавтоинспекция приостановила деятельность регистрационных и экзаменационных отделений, должны были продлиться до 14:00. Кроме того, о технических работах в подразделениях челябинской ГАИ в ведомстве сообщали накануне, 5 февраля. Ведомство не работало с 13:00 до 15:00 часов.

В ГАИ приносят извинения за неудобства. В ведомстве добавили, что регистрационно-экзаменационные подразделения в регионе будут работать в предстоящие выходные, 8, 9 и 10 февраля.

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Завершить технические работы к 14 часам 6 февраля и возобновить выдачу прав и регистрацию машин удалось только в одном подразделении ГАИ Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции. «Регистрационно-экзаменационное подразделение на улице Харлова, 20 в Челябинске возобновило свою работу. Остальные регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Челябинской области закрыты по техническим причинам», — сообщили в пресс-службе ведомства. Как в пресс-службе управления сообщали ранее, технические работы, из-за которых челябинская Госавтоинспекция приостановила деятельность регистрационных и экзаменационных отделений, должны были продлиться до 14:00. Кроме того, о технических работах в подразделениях челябинской ГАИ в ведомстве сообщали накануне, 5 февраля. Ведомство не работало с 13:00 до 15:00 часов. В ГАИ приносят извинения за неудобства. В ведомстве добавили, что регистрационно-экзаменационные подразделения в регионе будут работать в предстоящие выходные, 8, 9 и 10 февраля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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