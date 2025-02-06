06 февраля 2025

Из Челябинска запускают прямые рейсы в Египет

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы из Челябинска в Египет запланированы раз в 10 - 11 дней
Рейсы из Челябинска в Египет запланированы раз в 10 - 11 дней Фото:

Из Челябинска с 21 февраля запускают прямые рейсы в Шарм-эш-Шейх (Египет). Улететь на курорт из аэропорта «Курчатов» можно будет раз в десять дней.

«Возобновляется еще одно курортное направление. Чартерные перевозки в Шарм-эш-Шейх стартуют с 21 февраля с частотой раз в 10 — 11 дней», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

С ноября 2024 года из Челябинска также запустили прямые авиарейсы в Таиланд. В Юго-Восточную Азию перелеты совершают с частотой раз в 12-13 дней.

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Из Челябинска с 21 февраля запускают прямые рейсы в Шарм-эш-Шейх (Египет). Улететь на курорт из аэропорта «Курчатов» можно будет раз в десять дней. «Возобновляется еще одно курортное направление. Чартерные перевозки в Шарм-эш-Шейх стартуют с 21 февраля с частотой раз в 10 — 11 дней», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. С ноября 2024 года из Челябинска также запустили прямые авиарейсы в Таиланд. В Юго-Восточную Азию перелеты совершают с частотой раз в 12-13 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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