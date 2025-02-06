Из Челябинска запускают прямые рейсы в Египет

Рейсы из Челябинска в Египет запланированы раз в 10 - 11 дней
Из Челябинска с 21 февраля запускают прямые рейсы в Шарм-эш-Шейх (Египет). Улететь на курорт из аэропорта «Курчатов» можно будет раз в десять дней.
«Возобновляется еще одно курортное направление. Чартерные перевозки в Шарм-эш-Шейх стартуют с 21 февраля с частотой раз в 10 — 11 дней», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.
С ноября 2024 года из Челябинска также запустили прямые авиарейсы в Таиланд. В Юго-Восточную Азию перелеты совершают с частотой раз в 12-13 дней.
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