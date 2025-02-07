07 февраля 2025

В Челябинске прикрыли шесть нелегальных приемок металла

© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконно скупленный металл полицейские изымают
Незаконно скупленный металл полицейские изымают Фото:

Полицейские провели рейд по пунктам приемки металла в Челябинске. Из 16-и проверенных скупок шесть действовали с нарушениями. Их длительность пресекли. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

«В ходе рейдовых мероприятий полицейские проверили 16 пунктов приема металлолома. Сотрудники выявили и пресекли нелегальную деятельность шести пунктов», — уточнили в областном главке МВД.

Точки выкупа нарушили правила обращения с ломом и отходами цветных металлов. Сотрудникам выписали 12 административных протоколов. В полиции уточнили, что за нелегальный оборот лома предусмотрены штраф от полутора тысяч рублей для физических лиц до 200 тысяч рублей для юридических. При этом сам незаконно скупленный товар конфискуют.

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Полицейские провели рейд по пунктам приемки металла в Челябинске. Из 16-и проверенных скупок шесть действовали с нарушениями. Их длительность пресекли. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по региону. «В ходе рейдовых мероприятий полицейские проверили 16 пунктов приема металлолома. Сотрудники выявили и пресекли нелегальную деятельность шести пунктов», — уточнили в областном главке МВД. Точки выкупа нарушили правила обращения с ломом и отходами цветных металлов. Сотрудникам выписали 12 административных протоколов. В полиции уточнили, что за нелегальный оборот лома предусмотрены штраф от полутора тысяч рублей для физических лиц до 200 тысяч рублей для юридических. При этом сам незаконно скупленный товар конфискуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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