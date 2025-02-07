В Челябинске прикрыли шесть нелегальных приемок металла

Полицейские провели рейд по пунктам приемки металла в Челябинске. Из 16-и проверенных скупок шесть действовали с нарушениями. Их длительность пресекли. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по региону.
«В ходе рейдовых мероприятий полицейские проверили 16 пунктов приема металлолома. Сотрудники выявили и пресекли нелегальную деятельность шести пунктов», — уточнили в областном главке МВД.
Точки выкупа нарушили правила обращения с ломом и отходами цветных металлов. Сотрудникам выписали 12 административных протоколов. В полиции уточнили, что за нелегальный оборот лома предусмотрены штраф от полутора тысяч рублей для физических лиц до 200 тысяч рублей для юридических. При этом сам незаконно скупленный товар конфискуют.
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