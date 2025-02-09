В Челябинске пьяный мужчина с ножом пытался проникнуть в общежитие ЧелГУ на улице Молодогвардейцев. Бойцы ЧОП «ВАРЯГ» задержали его, сообщили URA.RU в официальной группе компании в социальных сетях.
«Охраннику учебного заведения пришлось нажать тревожную кнопку для вызова „варягов“. Бойцы ГБР нейтрализовали хулигана, он был передан сотрудникам полиции. Обошлось без пострадавших», — сообщили URA.RU в группе «ВАРЯГ технологии безопасности» в «ВКонтакте».
URA.RU связалось с пресс-службой УМВД по Челябинску. Там сообщили, что уточнят информацию.
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