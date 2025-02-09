09 февраля 2025

Пьяный челябинец с ножом пытался прорваться в студенческое общежитие. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину с ножом скрутили у общежития ЧелГУ
Мужчину с ножом скрутили у общежития ЧелГУ Фото:

В Челябинске пьяный мужчина с ножом пытался проникнуть в общежитие ЧелГУ на улице Молодогвардейцев. Бойцы ЧОП «ВАРЯГ» задержали его, сообщили URA.RU в официальной группе компании в социальных сетях.

«Охраннику учебного заведения пришлось нажать тревожную кнопку для вызова „варягов“. Бойцы ГБР нейтрализовали хулигана, он был передан сотрудникам полиции. Обошлось без пострадавших», — сообщили URA.RU в группе «ВАРЯГ технологии безопасности» в «ВКонтакте».

URA.RU связалось с пресс-службой УМВД по Челябинску. Там сообщили, что уточнят информацию.

При себе у мужчины был кухонный нож
При себе у мужчины был кухонный нож
Фото:

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В Челябинске пьяный мужчина с ножом пытался проникнуть в общежитие ЧелГУ на улице Молодогвардейцев. Бойцы ЧОП «ВАРЯГ» задержали его, сообщили URA.RU в официальной группе компании в социальных сетях. «Охраннику учебного заведения пришлось нажать тревожную кнопку для вызова „варягов“. Бойцы ГБР нейтрализовали хулигана, он был передан сотрудникам полиции. Обошлось без пострадавших», — сообщили URA.RU в группе «ВАРЯГ технологии безопасности» в «ВКонтакте». URA.RU связалось с пресс-службой УМВД по Челябинску. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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