В Челябинске обсуждают снос гаражей в центре города ради строительства нового ЖК. Фото, видео

В центре Челябинска могут снести гаражи ради строительства крупного ЖК

11 февраля 2025 в 17:18 Размер текста - 17 +

Изменения в генплане города власти обсудили с жителями на собрании 11 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске изменили назначение территории в границах улиц Лесопарковой и Худякова. Теперь там могут снести частные гаражи, поскольку землю готовят к реновации. Согласно новому генплану, территория находится в зоне смешанной застройки, а значит там может быть построен крупный микрорайон по проекту КРТ. «Так исторически сложилось, что центральная часть города всегда предусматривалась и отображалась как зона смешанной застройки. Оно как раз показывало, что-то ядро города было и будет развиваться. Мы поменяли функциональное назначение территории на пересечении улиц Худякова — Лесопарковая», — сообщила на консультации по внесению изменений в генплан города министр архитектуры, градостроительства и КРТ Челябинской области Ольга Никитина. Земельный участок в границах улиц Татьяничева, Энтузиастов, Смирных, Худякова, на котором распложен гаражно-строительный кооператив (ГСК) №2, также попадает в зону смешанной застройки. Собственники гаражей уверены, что там планируется снести гаражи, а на их месте построить новый ЖК по проекту о КРТ. На собрании владельцы гаражей возмущались, что земля под гаражами подешевела в 6,5 раз за последнее время. «Участок, где наши гаражи находятся в границах улиц Лесопарковой и Худякова, находятся в центре города. Почему земля под ними подешевела в 6,5 раз? Это 100% коррупция», — возмущается владелец гаража в ГСК №2. На собрании вопросы касались и экологии в зоне городского бора. Одна из жительниц домов на Лесопарковой возмутилась по поводу экологической обстановки. В охранной зоне Челябинска началось строительство высотных домов, при этом рассеивания выбросов нет. «Эта высотная застройка отрезает город. Вы строите тут высотные дома, а здесь у вас не выше четырех этажей, за ЖК „Солнечный“, поэтому вот эти кварталы у вас будут страдать о того, что здесь высотная застройка. Город просто закупориваете от выбросов, рассеивания вообще никакого не будет. Мы живем в таком промышленном городе, и новый генплан, он просто губит экологическую обстановку в городе», — сообщила жительница близлежащего дома на Лесопарковой. В свою очередь, Ольга Никитина сообщила, что при составлении генплана экологическая обстановка учитывается в первую очередь. А также подчеркнула, что рядом с перекрестком на Лесопарковой и Худякова, которые затронули большие изменения, также есть зона парков и скверов. Также были выделены в отдельную зону существующие соцобъекты, располагающиеся на территории. В свою очередь, жители близлежащих домов на Лесопарковой отметили, что на карте генплана не все соцобъекты выделены. Нет школы, детсада, реабилитационного центра и центра соцзащиты, как и детского санатория. Жители отметили, что ошибки в генплане, который обсуждали весной 2024 года на публичных слушаниях, так и не были исправлены. Челябинцев уже предупредили, что их гаражи будут сносить, это уже вопрос времени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На собрании вопросы касались экологии в зоне городского бора, где строят высотный ЖК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске изменили назначение территории в границах улиц Лесопарковой и Худякова. Теперь там могут снести частные гаражи, поскольку землю готовят к реновации. Согласно новому генплану, территория находится в зоне смешанной застройки, а значит там может быть построен крупный микрорайон по проекту КРТ. «Так исторически сложилось, что центральная часть города всегда предусматривалась и отображалась как зона смешанной застройки. Оно как раз показывало, что-то ядро города было и будет развиваться. Мы поменяли функциональное назначение территории на пересечении улиц Худякова — Лесопарковая», — сообщила на консультации по внесению изменений в генплан города министр архитектуры, градостроительства и КРТ Челябинской области Ольга Никитина. Земельный участок в границах улиц Татьяничева, Энтузиастов, Смирных, Худякова, на котором распложен гаражно-строительный кооператив (ГСК) №2, также попадает в зону смешанной застройки. Собственники гаражей уверены, что там планируется снести гаражи, а на их месте построить новый ЖК по проекту о КРТ. На собрании владельцы гаражей возмущались, что земля под гаражами подешевела в 6,5 раз за последнее время. «Участок, где наши гаражи находятся в границах улиц Лесопарковой и Худякова, находятся в центре города. Почему земля под ними подешевела в 6,5 раз? Это 100% коррупция», — возмущается владелец гаража в ГСК №2. На собрании вопросы касались и экологии в зоне городского бора. Одна из жительниц домов на Лесопарковой возмутилась по поводу экологической обстановки. В охранной зоне Челябинска началось строительство высотных домов, при этом рассеивания выбросов нет. «Эта высотная застройка отрезает город. Вы строите тут высотные дома, а здесь у вас не выше четырех этажей, за ЖК „Солнечный“, поэтому вот эти кварталы у вас будут страдать о того, что здесь высотная застройка. Город просто закупориваете от выбросов, рассеивания вообще никакого не будет. Мы живем в таком промышленном городе, и новый генплан, он просто губит экологическую обстановку в городе», — сообщила жительница близлежащего дома на Лесопарковой. В свою очередь, Ольга Никитина сообщила, что при составлении генплана экологическая обстановка учитывается в первую очередь. А также подчеркнула, что рядом с перекрестком на Лесопарковой и Худякова, которые затронули большие изменения, также есть зона парков и скверов. Также были выделены в отдельную зону существующие соцобъекты, располагающиеся на территории. В свою очередь, жители близлежащих домов на Лесопарковой отметили, что на карте генплана не все соцобъекты выделены. Нет школы, детсада, реабилитационного центра и центра соцзащиты, как и детского санатория. Жители отметили, что ошибки в генплане, который обсуждали весной 2024 года на публичных слушаниях, так и не были исправлены.