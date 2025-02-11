ФАС займется сделкой по продаже акций челябинского экс-замгубернатора в «Рависе»

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ФАС проверит влияние сделки на рыночное равновесие
ФАС проверит влияние сделки на рыночное равновесие Фото:

Федеральная антимонопольная служба России изучит намечаемую сделку по продаже акций «Рависа», принадлежащих бывшему замгубернатора Челябинской области Игорю Сербинову. Как URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства, ФАС получила соответствующее ходатайство от свердловского холдинга.

«В ФАС России поступило на рассмотрение ходатайство ООО „УАГ“ о получении предварительного согласия на приобретение голосующих акций АО „Равис — птицефабрика Сосновская“. Служба проанализирует влияние сделки на состояние конкуренции на соответствующих товарных рынках», — рассказали URA.RU в антимонопольной службе.

На сайте ведомства отмечено, что согласие запрошено на приобретение 58,32 % голосующих акций. Бумаги Сербинов сконцентрировал, хотя еще в 2022 году ему принадлежало 31,2462%. «УАГ» в настоящее время принадлежит 41,2%, выкупленных у бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова. Накануне источник URA.RU положительно оценил готовящуюся сделку, спрогнозировав увеличение объемов выпуска продукции.

«УАГ» вошла в бизнес агрохолдинга в конце 2023 года. Весь 2024 год прошел в судах. Сербинов первоначально возражал против смены собственников, однако свердловчане сделали предложение о покупке акций всем акционерам. Сербинов в конечном итоге пошел на уступки.

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Федеральная антимонопольная служба России изучит намечаемую сделку по продаже акций «Рависа», принадлежащих бывшему замгубернатора Челябинской области Игорю Сербинову. Как URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства, ФАС получила соответствующее ходатайство от свердловского холдинга. «В ФАС России поступило на рассмотрение ходатайство ООО „УАГ“ о получении предварительного согласия на приобретение голосующих акций АО „Равис — птицефабрика Сосновская“. Служба проанализирует влияние сделки на состояние конкуренции на соответствующих товарных рынках», — рассказали URA.RU в антимонопольной службе. На сайте ведомства отмечено, что согласие запрошено на приобретение 58,32 % голосующих акций. Бумаги Сербинов сконцентрировал, хотя еще в 2022 году ему принадлежало 31,2462%. «УАГ» в настоящее время принадлежит 41,2%, выкупленных у бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова. Накануне источник URA.RU положительно оценил готовящуюся сделку, спрогнозировав увеличение объемов выпуска продукции. «УАГ» вошла в бизнес агрохолдинга в конце 2023 года. Весь 2024 год прошел в судах. Сербинов первоначально возражал против смены собственников, однако свердловчане сделали предложение о покупке акций всем акционерам. Сербинов в конечном итоге пошел на уступки.
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Ссылки по теме
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