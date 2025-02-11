11 февраля 2025

Врач предложила ввести в школах Екатеринбурга уроки о сексе

Врач из Екатеринбурга предложила ввести в школах уроки секс-просвещения
© Служба новостей «URA.RU»
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Акушер-гинеколог предложила проводить уроки о сексе
Акушер-гинеколог предложила проводить уроки о сексе Фото:

Завотделением охраны репродуктивного здоровья Екатеринбургского клинического перинатального центра акушер-гинеколог Алена Туреева предложила ввести в школах уроки секс-просвещения и рассказала, что лучше всего стимулирует рождаемость. Об этом она заявила в программе «Акцент» на ОТВ.

«Я являюсь акушером-гинекологом, поэтому я, конечно, за эти просветительские работы. На самом деле, ещё десятки лет назад мы выезжали в старшие классы, в школьные учреждения, гимназии, лицеи и проводили такие работы, просвещали и мальчиков, и девочек. Я считаю, это была правильная работа», — отметила Туреева.

Медик отметила, первого ребёнка в нашем регионе женщины преимущественно рожают в 31 год, хотя лучший репродуктивный возраст — 18-25 лет. Также Туреева подчеркнула, что не стоит и забывать и о материальных благах будущего малыша, поэтому лучшим стимулирование к рождаемости были бы денежные выплаты.

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Завотделением охраны репродуктивного здоровья Екатеринбургского клинического перинатального центра акушер-гинеколог Алена Туреева предложила ввести в школах уроки секс-просвещения и рассказала, что лучше всего стимулирует рождаемость. Об этом она заявила в программе «Акцент» на ОТВ. «Я являюсь акушером-гинекологом, поэтому я, конечно, за эти просветительские работы. На самом деле, ещё десятки лет назад мы выезжали в старшие классы, в школьные учреждения, гимназии, лицеи и проводили такие работы, просвещали и мальчиков, и девочек. Я считаю, это была правильная работа», — отметила Туреева. Медик отметила, первого ребёнка в нашем регионе женщины преимущественно рожают в 31 год, хотя лучший репродуктивный возраст — 18-25 лет. Также Туреева подчеркнула, что не стоит и забывать и о материальных благах будущего малыша, поэтому лучшим стимулирование к рождаемости были бы денежные выплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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