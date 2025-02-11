Врач предложила ввести в школах Екатеринбурга уроки о сексе

Завотделением охраны репродуктивного здоровья Екатеринбургского клинического перинатального центра акушер-гинеколог Алена Туреева предложила ввести в школах уроки секс-просвещения и рассказала, что лучше всего стимулирует рождаемость. Об этом она заявила в программе «Акцент» на ОТВ.
«Я являюсь акушером-гинекологом, поэтому я, конечно, за эти просветительские работы. На самом деле, ещё десятки лет назад мы выезжали в старшие классы, в школьные учреждения, гимназии, лицеи и проводили такие работы, просвещали и мальчиков, и девочек. Я считаю, это была правильная работа», — отметила Туреева.
Медик отметила, первого ребёнка в нашем регионе женщины преимущественно рожают в 31 год, хотя лучший репродуктивный возраст — 18-25 лет. Также Туреева подчеркнула, что не стоит и забывать и о материальных благах будущего малыша, поэтому лучшим стимулирование к рождаемости были бы денежные выплаты.
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