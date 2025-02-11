Заболеваемость гриппом в Челябинске ниже многолетнего уровня на 32%

Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) в Челябинской области ниже многолетних показателей на 32,4%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
«Ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Челябинской области остается не эпидемической. При этом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже среднего многолетнего уровня на 32,4%», — сообщила 12 февраля пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Заболеваемость вызывают циркулирующие вирусы парагриппа, аденовирусной, риновирусной и сезонной коронавирусной инфекции. Наблюдается рост случаев гриппа.
Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий ранее сообщил о начале сезона гриппа. Вирусы опасны для людей, не вакцинированных и имеющих хронические заболевания, сообщил он. Грипп может вызывать осложнения, например, пневмонию, менингит или отит.
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