11 февраля 2025

Заболеваемость гриппом в Челябинске ниже многолетнего уровня на 32%

© Служба новостей «URA.RU»
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Эпидемии гриппа в Челябинской области нет
Эпидемии гриппа в Челябинской области нет Фото:

Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) в Челябинской области ниже многолетних показателей на 32,4%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

«Ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Челябинской области остается не эпидемической. При этом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже среднего многолетнего уровня на 32,4%», — сообщила 12 февраля пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Заболеваемость вызывают циркулирующие вирусы парагриппа, аденовирусной, риновирусной и сезонной коронавирусной инфекции. Наблюдается рост случаев гриппа.

Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий ранее сообщил о начале сезона гриппа. Вирусы опасны для людей, не вакцинированных и имеющих хронические заболевания, сообщил он. Грипп может вызывать осложнения, например, пневмонию, менингит или отит.

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Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) в Челябинской области ниже многолетних показателей на 32,4%. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. «Ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Челябинской области остается не эпидемической. При этом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже среднего многолетнего уровня на 32,4%», — сообщила 12 февраля пресс-служба ведомства на официальном сайте. Заболеваемость вызывают циркулирующие вирусы парагриппа, аденовирусной, риновирусной и сезонной коронавирусной инфекции. Наблюдается рост случаев гриппа. Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий ранее сообщил о начале сезона гриппа. Вирусы опасны для людей, не вакцинированных и имеющих хронические заболевания, сообщил он. Грипп может вызывать осложнения, например, пневмонию, менингит или отит.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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