Песков объяснил, почему Путин и Трамп говорили полтора часа

Песков: разговор Путина и Трампа длился полтора часа из-за переноса совещания
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Песков: из-за диалога Путина и Трампа пришлось перенести заседание правительства
Песков: из-за диалога Путина и Трампа пришлось перенести заседание правительства Фото:

Разговор Президента РФ Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа продлился полтора часа из-за переноса совещания Путина с Правительством РФ на следующую неделю. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«То, что вы видите публичное мероприятие, это лишь верхняя небольшая часть айсберга рабочего дня главы государства. И как раз в тот день просто рабочий график развивался так, что фактически правительство сдвинулось уже вплотную к разговору. Было принято решение перенести совещание на следующую неделю. <...> Да, разговор длился почти полтора часа», — поделился пресс-секретарь президента, его слова приводятся в telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Ранее в Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Трампа. В ходе диалога затрагивались темы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, украинским кризисом и взаимоотношениями между сверхдержавами. На Западе этот диалог назвали предательством, подробнее в материале URA.RU.

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Разговор Президента РФ Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа продлился полтора часа из-за переноса совещания Путина с Правительством РФ на следующую неделю. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков. «То, что вы видите публичное мероприятие, это лишь верхняя небольшая часть айсберга рабочего дня главы государства. И как раз в тот день просто рабочий график развивался так, что фактически правительство сдвинулось уже вплотную к разговору. Было принято решение перенести совещание на следующую неделю. <...> Да, разговор длился почти полтора часа», — поделился пресс-секретарь президента, его слова приводятся в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Ранее в Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Трампа. В ходе диалога затрагивались темы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, украинским кризисом и взаимоотношениями между сверхдержавами. На Западе этот диалог назвали предательством, подробнее в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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