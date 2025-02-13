Песков объяснил, почему Путин и Трамп говорили полтора часа

Разговор Президента РФ Владимира Путина и Президента США Дональда Трампа продлился полтора часа из-за переноса совещания Путина с Правительством РФ на следующую неделю. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.
«То, что вы видите публичное мероприятие, это лишь верхняя небольшая часть айсберга рабочего дня главы государства. И как раз в тот день просто рабочий график развивался так, что фактически правительство сдвинулось уже вплотную к разговору. Было принято решение перенести совещание на следующую неделю. <...> Да, разговор длился почти полтора часа», — поделился пресс-секретарь президента, его слова приводятся в telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Ранее в Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Трампа. В ходе диалога затрагивались темы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, украинским кризисом и взаимоотношениями между сверхдержавами. На Западе этот диалог назвали предательством, подробнее в материале URA.RU.
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