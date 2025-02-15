15 февраля 2025

Челябинское УФСБ отмечает важную дату. Фото

ФСБ России по Челябинской области отмечает 91 год со дня основания
© Служба новостей «URA.RU»
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УФСБ празднует 91 год служения Отечеству
УФСБ празднует 91 год служения Отечеству Фото:

Управлению ФСБ России по Челябинской области, которое отвечает за безопасность главного промышленного региона страны, 16 февраля 2025 года исполняется 91 год со дня образования. Ведомство сегодня занимает достойное место в общем строю российских силовиков. Как за прошедший век трансформировалась служба региональных контрразведчиков и какие вызовы стоят перед ними — в материале URA.RU.  

«Историю челябинского Управления отсчитывают с 16 февраля 1934 года, когда на тот момент единую и огромную Уральскую область поделили на регионы. В результате разделения в нашем регионе был сформирован аппарат полномочного представительства ОГПУ по области с центром в Челябинске. Буквально через несколько месяцев ОГПУ было переименовано НКВД СССР», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области. 

Сотрудники Управления вместе с жителями региона пережили ключевые, а порой драматичные вехи истории. Это строительство крупных промышленных объектов на Южном Урале, таких как Магнитогорский металлургический комбинат, Станкомаш, завод им. Колющенко и Челябинский тракторный завод, а также восстановление экономики и создание ядерного щита государства. В годы войны работники УНКВД по Челябинской области активно участвовали в разведывательных разработках и контрразведке, причем 145 чекистов ушли на фронт, из которых 99 погибли. После войны более 600 фронтовиков и 200 тружеников тыла продолжили службу в Челябинском Управлении, среди которых был Герой Советского Союза Григорий Тимофеевич Васев и Герой Российской Федерации Виктор Васильевич Самойлин. Значительный вклад Управление КГБ СССР внесло в создание ядерного оружейного комплекса страны, которое сопровождалось строгой секретностью, и лишь в конце 1980-х зарубежные государства узнали о закрытых «атомных» городах. 

Сегодня УФСБ России по Челябинской области руководит генерал-лейтенант Дмитрий Иванов. В наше время перед сотрудниками Управления стоят не менее сложные задачи. Сотрудники оперативных подразделений успешно противодействуют терроризму и экстремизму, пресекают коррупционные преступления, ликвидируют незаконные каналы контрабанды оружия и наркотиков. Челябинские контрразведчики также не прекращают борьбу с разведывательной деятельности иностранных спецслужб в отношении оборонно-промышленного комплекса и органов госвласти.

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Управлению ФСБ России по Челябинской области, которое отвечает за безопасность главного промышленного региона страны, 16 февраля 2025 года исполняется 91 год со дня образования. Ведомство сегодня занимает достойное место в общем строю российских силовиков. Как за прошедший век трансформировалась служба региональных контрразведчиков и какие вызовы стоят перед ними — в материале URA.RU.   «Историю челябинского Управления отсчитывают с 16 февраля 1934 года, когда на тот момент единую и огромную Уральскую область поделили на регионы. В результате разделения в нашем регионе был сформирован аппарат полномочного представительства ОГПУ по области с центром в Челябинске. Буквально через несколько месяцев ОГПУ было переименовано НКВД СССР», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.  Сотрудники Управления вместе с жителями региона пережили ключевые, а порой драматичные вехи истории. Это строительство крупных промышленных объектов на Южном Урале, таких как Магнитогорский металлургический комбинат, Станкомаш, завод им. Колющенко и Челябинский тракторный завод, а также восстановление экономики и создание ядерного щита государства. В годы войны работники УНКВД по Челябинской области активно участвовали в разведывательных разработках и контрразведке, причем 145 чекистов ушли на фронт, из которых 99 погибли. После войны более 600 фронтовиков и 200 тружеников тыла продолжили службу в Челябинском Управлении, среди которых был Герой Советского Союза Григорий Тимофеевич Васев и Герой Российской Федерации Виктор Васильевич Самойлин. Значительный вклад Управление КГБ СССР внесло в создание ядерного оружейного комплекса страны, которое сопровождалось строгой секретностью, и лишь в конце 1980-х зарубежные государства узнали о закрытых «атомных» городах.  Сегодня УФСБ России по Челябинской области руководит генерал-лейтенант Дмитрий Иванов. В наше время перед сотрудниками Управления стоят не менее сложные задачи. Сотрудники оперативных подразделений успешно противодействуют терроризму и экстремизму, пресекают коррупционные преступления, ликвидируют незаконные каналы контрабанды оружия и наркотиков. Челябинские контрразведчики также не прекращают борьбу с разведывательной деятельности иностранных спецслужб в отношении оборонно-промышленного комплекса и органов госвласти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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