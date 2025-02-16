16 февраля 2025

Жизнь семимесячной девочки из Екатеринбурга оценили в полмиллиона: как ей помочь

Малышке из Екатеринбурга требуется кислородный концентратор за 500 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарина — четвертый ребенок в семье
Зарина — четвертый ребенок в семье Фото:

Зарина Ахмадуллина из Екатеринбурга — младшая в семье с четырьмя детьми — с рождения страдает бронхолегочной дисплазией. Для поддержания жизнедеятельности девочке необходим портативный кислородный концентратор и пульсоксиметр. Он стоит 492 тысячи рублей, и эта сумма недоступна для семьи. Как помочь семимесячной малышке, — в материале URA.RU.

Маму Зарины — Ирину — срочно госпитализировали на 26-й неделе беременности. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти ее и девочку. Зарина нуждалась в постоянной медицинской помощи.

Зарина родилась глубокого недоношенной — шестимесячной
Зарина родилась глубокого недоношенной — шестимесячной
Фото:

«Дочка родилась раньше срока, первые месяцы жизни провела с аппаратом ИВЛ [искусственной вентиляции легких]. В результате у нее сформировалась бронхолегочная дисплазия. Мне сказали, что требуется время, чтобы поврежденная ткань легких дозрела. Кроме того, выяснилось, что носовые ходы у Зарины не успели сформироваться, они быстро забиваются, дыхание ослабевает, а насыщение крови кислородом падает. Поэтому нужно поддерживать дыхание с помощью кислородного концентратора, подающего в легкие увлажненный кислород», — поделилась с URA.RU Ирина Ахмадуллина.

Когда Зарина немного окрепла, ее и маму выписали из больницы. Им предоставили необходимое оборудование для ухода дома: ингалятор, компрессор для дыхательной терапии и приборы для контроля состояния ребенка. «Но буквально через несколько дней у Зарины произошла остановка дыхания. Пока ждали скорую, муж делал дочке массаж сердца», — вспомнила Ирина тот ужасный день.

Девочка провела под ИВЛ несколько месяцев
Девочка провела под ИВЛ несколько месяцев
Фото:

«Сейчас мы с дочкой находимся в больнице. Нам сказали, что нужно обязательно иметь дома пульсоксиметр, который поможет отслеживать жизненно важные показатели, и портативный кислородный концентратор — он обезопасит дочку во время поездок к врачам и прогулок. Но покупать это оборудование нужно самим. Мы воспитываем четверых детей, собрать такую сумму не в силах», — сказала Ирина.

Заведующая Центром паллиативной медицинской помощи детям в Областной детской клинической больнице Елена Сапего подчеркнула, что Зарина родилась с критически низкой массой тела и сейчас зависит от кислорода из-за бронхолегочной дисплазии. «Портативный кислородный концентратор даст ребенку возможность нормально дышать дома, посещать врачей, гулять и ходить в гости к родным. А пульсоксиметр позволит контролировать уровень кислорода в крови Зарины», — отметила медик.

Помочь Зарине Ахмадуллиной можно разными способами:

  • поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;
  • привлечь внимание известных меценатов и волонтеров;
  • поддержать рублем.

Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке. Получатель — благотворительный фонд «Русфонд».

Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.

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Зарина Ахмадуллина из Екатеринбурга — младшая в семье с четырьмя детьми — с рождения страдает бронхолегочной дисплазией. Для поддержания жизнедеятельности девочке необходим портативный кислородный концентратор и пульсоксиметр. Он стоит 492 тысячи рублей, и эта сумма недоступна для семьи. Как помочь семимесячной малышке, — в материале URA.RU. Маму Зарины — Ирину — срочно госпитализировали на 26-й неделе беременности. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти ее и девочку. Зарина нуждалась в постоянной медицинской помощи. «Дочка родилась раньше срока, первые месяцы жизни провела с аппаратом ИВЛ [искусственной вентиляции легких]. В результате у нее сформировалась бронхолегочная дисплазия. Мне сказали, что требуется время, чтобы поврежденная ткань легких дозрела. Кроме того, выяснилось, что носовые ходы у Зарины не успели сформироваться, они быстро забиваются, дыхание ослабевает, а насыщение крови кислородом падает. Поэтому нужно поддерживать дыхание с помощью кислородного концентратора, подающего в легкие увлажненный кислород», — поделилась с URA.RU Ирина Ахмадуллина. Когда Зарина немного окрепла, ее и маму выписали из больницы. Им предоставили необходимое оборудование для ухода дома: ингалятор, компрессор для дыхательной терапии и приборы для контроля состояния ребенка. «Но буквально через несколько дней у Зарины произошла остановка дыхания. Пока ждали скорую, муж делал дочке массаж сердца», — вспомнила Ирина тот ужасный день. «Сейчас мы с дочкой находимся в больнице. Нам сказали, что нужно обязательно иметь дома пульсоксиметр, который поможет отслеживать жизненно важные показатели, и портативный кислородный концентратор — он обезопасит дочку во время поездок к врачам и прогулок. Но покупать это оборудование нужно самим. Мы воспитываем четверых детей, собрать такую сумму не в силах», — сказала Ирина. Заведующая Центром паллиативной медицинской помощи детям в Областной детской клинической больнице Елена Сапего подчеркнула, что Зарина родилась с критически низкой массой тела и сейчас зависит от кислорода из-за бронхолегочной дисплазии. «Портативный кислородный концентратор даст ребенку возможность нормально дышать дома, посещать врачей, гулять и ходить в гости к родным. А пульсоксиметр позволит контролировать уровень кислорода в крови Зарины», — отметила медик. Помочь Зарине Ахмадуллиной можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке. Получатель — благотворительный фонд «Русфонд». Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.
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