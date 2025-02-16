Бенуа Гру раскрыл, почему его сын не сможет играть в челябинском «Тракторе»

Главный тренер хоккейного клуба «Трактор» (Челябинск) Бенуа Гру заявил, что не стал бы тренировать команду, в которой играет его сын. Поэтому, пока он находится на тренерском мостике «Трактора», его сын Бенуа-Оливье в составе челябинцев играть не будет.
«Хотел ли я быть главным тренером в команде сына? Никогда. Может ли Бо Гру играть в КХЛ? Только не в моей команде. Я считаю, что это не способствовало бы созданию здоровых отношений между игроком и тренером. В одной из команд АХЛ, в которой я работал, мне сказали: „Что думаешь, если мы получим твоего сына в ходе обмена?“ Я ответил: „Это хорошие новости, но я пойду тренировать тогда другую команду“, — заявил Гру в интервью программе „Скользкий лед“.
По мнению Гру, отношения отца и сына бросили бы тень на отношения тренера-отца и сына-игрока. И это было бы нечестно по отношению к команде.
«Мы, кстати, обсуждали эту тему с сыном, может быть, с месяц назад. Он такой: „А что, если я подпишу контракт с трактором и приеду в Челябинск?“ Вообще нет никаких шансов. Пусть себе другую команду в России найдет. Где-то на уме такой вариант у него есть», — добавил Гру.
Бенуа-Оливье Гру — канадский хоккеист, нападающий команды AHL «Хартфорд» из системы «Нью-Йорк Рейнджерз». Ему 25 лет.
Отец игрока Бенуа Гру в сезоне 2024-2025 годов работает главным тренером клуба КХЛ «Трактор». На данный момент «Трактор» лидирует в Восточной конференции лиги.
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