Пермское УФСБ завело дело на иностранца за призывы к экстремизму

В Перми гражданина Таджикистана обвиняют в призывах к экстремизму. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.
«Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю возбудил дело в отношении гражданина Таджикистана. Он подозревается в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Во время отбывания наказания в исправительном учреждении мужчина публично высказывал одобрение запрещенной в России экстремистской организации. Сейчас УФСБ проводит оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления обстоятельств противоправной деятельности иностранца.
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