16 февраля 2025

Пермское УФСБ завело дело на иностранца за призывы к экстремизму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иностранец одобрял деятельность запрещенной в России экстремистской организации
Иностранец одобрял деятельность запрещенной в России экстремистской организации Фото:

В Перми гражданина Таджикистана обвиняют в призывах к экстремизму. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УФСБ.

«Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю возбудил дело в отношении гражданина Таджикистана. Он подозревается в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Во время отбывания наказания в исправительном учреждении мужчина публично высказывал одобрение запрещенной в России экстремистской организации. Сейчас УФСБ проводит оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления обстоятельств противоправной деятельности иностранца.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми гражданина Таджикистана обвиняют в призывах к экстремизму. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. «Следственный отдел УФСБ России по Пермскому краю возбудил дело в отношении гражданина Таджикистана. Он подозревается в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ)», — говорится в сообщении. Во время отбывания наказания в исправительном учреждении мужчина публично высказывал одобрение запрещенной в России экстремистской организации. Сейчас УФСБ проводит оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления обстоятельств противоправной деятельности иностранца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...