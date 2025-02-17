В Челябинске цены на букеты выросли на 15% за год

В Челябинской области цены на авторские букеты выросли на 15% в сравнении начала февраля с аналогичным периодом 2024 года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе маркетплейса подарков Flowwow, за год цветы подорожали в среднем на 13%.
«Стоимость авторского букеты выросла на 15% в сравнении с февралем 2024 года. Монобукеты подорожали на 11%. В среднем цены на цветы выросли на 13%», — сообщили URA.RU в Flowwow.
Аналитики отметили, что средняя стоимость сборной композиции составила 3 384 рубля, а букета только с одним сортом — 2 996 рублей. Притом монобукеты в преддверии Дня всех влюбленных обычно заказывали в два раза чаще, а самыми популярными цветами стали французские розы и кустовые хризантемы. В 2024 году челябинцы предпочитали большие классические розы и наборы с десертом моти.
Самым популярным презентом к 14 февраля стала клубника в шоколаде со средней стоимостью 2,5 тысячи рублей. Наборы из такого десерта выросли в цене на 11,5%. Самыми частыми отправителями стали жители Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Челябинцы при этом заказывали подарки для свердловчан, тюменцев и петербуржцев.
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