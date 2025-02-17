В Челябинске цены на букеты выросли на 15% за год

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Челябинцы предпочитают букеты из кустовых хризантем и французских роз
Челябинцы предпочитают букеты из кустовых хризантем и французских роз Фото:

В Челябинской области цены на авторские букеты выросли на 15% в сравнении начала февраля с аналогичным периодом 2024 года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе маркетплейса подарков Flowwow, за год цветы подорожали в среднем на 13%.

«Стоимость авторского букеты выросла на 15% в сравнении с февралем 2024 года. Монобукеты подорожали на 11%. В среднем цены на цветы выросли на 13%», — сообщили URA.RU в Flowwow.

Аналитики отметили, что средняя стоимость сборной композиции составила 3 384 рубля, а букета только с одним сортом — 2 996 рублей. Притом монобукеты в преддверии Дня всех влюбленных обычно заказывали в два раза чаще, а самыми популярными цветами стали французские розы и кустовые хризантемы. В 2024 году челябинцы предпочитали большие классические розы и наборы с десертом моти.

Самым популярным презентом к 14 февраля стала клубника в шоколаде со средней стоимостью 2,5 тысячи рублей. Наборы из такого десерта выросли в цене на 11,5%. Самыми частыми отправителями стали жители Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Челябинцы при этом заказывали подарки для свердловчан, тюменцев и петербуржцев.

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В Челябинской области цены на авторские букеты выросли на 15% в сравнении начала февраля с аналогичным периодом 2024 года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе маркетплейса подарков Flowwow, за год цветы подорожали в среднем на 13%. «Стоимость авторского букеты выросла на 15% в сравнении с февралем 2024 года. Монобукеты подорожали на 11%. В среднем цены на цветы выросли на 13%», — сообщили URA.RU в Flowwow. Аналитики отметили, что средняя стоимость сборной композиции составила 3 384 рубля, а букета только с одним сортом — 2 996 рублей. Притом монобукеты в преддверии Дня всех влюбленных обычно заказывали в два раза чаще, а самыми популярными цветами стали французские розы и кустовые хризантемы. В 2024 году челябинцы предпочитали большие классические розы и наборы с десертом моти. Самым популярным презентом к 14 февраля стала клубника в шоколаде со средней стоимостью 2,5 тысячи рублей. Наборы из такого десерта выросли в цене на 11,5%. Самыми частыми отправителями стали жители Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Челябинцы при этом заказывали подарки для свердловчан, тюменцев и петербуржцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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