17 февраля 2025

Миасские автомобили будут тушить пожары в аэропорту Сочи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушить пожары в Сочи помогут машины из Миасса
Тушить пожары в Сочи помогут машины из Миасса Фото:

Автомобили завода «АМТ Н.В.» из Миасса (Челябинская область) будут тушить пожары в аэропорту Сочи. Как сообщили в пресс-службе предприятия, поставку осуществила компания «Приоритет».

«Аэропорт Сочи получил два специализированных аэродромных пожарных автомобиля АМТ-АА10,0-100. Машины изготовлены „Приоритетом“ на базе поставленных „АМТ Н.В.“ тяжелых шасси повышенной проходимости Hongyan», — заявили в Миассе на заводе.

Автомобили приняли участие в учениях, успешно справившись с задачей покрытия взлетной полосы пожарной пеной при условной аварийной посадке авиалайнера. Это минимизировало риск возгорания воздушного судна, снизив опасность повреждения его конструкции.

Пожарные автомобили заводчане оснастили турбированным 6-цилиндровым дизелем мощностью 520 лошадиных сил. Техника имеет 12-ступенчатую автоматизированную коробку передач и полностью рессорную подвеску.

Техника имеет 12-ступенчатую автоматизированную коробку
Техника имеет 12-ступенчатую автоматизированную коробку
Фото:
Транспорт успели задействовать в учениях
Транспорт успели задействовать в учениях
Фото:

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Автомобили завода «АМТ Н.В.» из Миасса (Челябинская область) будут тушить пожары в аэропорту Сочи. Как сообщили в пресс-службе предприятия, поставку осуществила компания «Приоритет». «Аэропорт Сочи получил два специализированных аэродромных пожарных автомобиля АМТ-АА10,0-100. Машины изготовлены „Приоритетом“ на базе поставленных „АМТ Н.В.“ тяжелых шасси повышенной проходимости Hongyan», — заявили в Миассе на заводе. Автомобили приняли участие в учениях, успешно справившись с задачей покрытия взлетной полосы пожарной пеной при условной аварийной посадке авиалайнера. Это минимизировало риск возгорания воздушного судна, снизив опасность повреждения его конструкции. Пожарные автомобили заводчане оснастили турбированным 6-цилиндровым дизелем мощностью 520 лошадиных сил. Техника имеет 12-ступенчатую автоматизированную коробку передач и полностью рессорную подвеску.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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