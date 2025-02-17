Автомобили завода «АМТ Н.В.» из Миасса (Челябинская область) будут тушить пожары в аэропорту Сочи. Как сообщили в пресс-службе предприятия, поставку осуществила компания «Приоритет».
«Аэропорт Сочи получил два специализированных аэродромных пожарных автомобиля АМТ-АА10,0-100. Машины изготовлены „Приоритетом“ на базе поставленных „АМТ Н.В.“ тяжелых шасси повышенной проходимости Hongyan», — заявили в Миассе на заводе.
Автомобили приняли участие в учениях, успешно справившись с задачей покрытия взлетной полосы пожарной пеной при условной аварийной посадке авиалайнера. Это минимизировало риск возгорания воздушного судна, снизив опасность повреждения его конструкции.
Пожарные автомобили заводчане оснастили турбированным 6-цилиндровым дизелем мощностью 520 лошадиных сил. Техника имеет 12-ступенчатую автоматизированную коробку передач и полностью рессорную подвеску.
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