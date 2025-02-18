«Что-то пошло не так»: врач-косметолог — о пластике Марины Зудиной

Актрисе Марине Зудиной, вероятно, придется переделывать результаты неудачной пластической операции. Сейчас 59-летняя вдова Олега Табакова ждет, когда пройдет необходимое время. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась врач-косметолог Натэла Гришина.
«Там сложный случай, который даже не представляется возможным оценить полностью. Ясно одно: что-то пошло не так, случилось какое-то осложнение. Вероятно, была ошибка у пластического хирурга», — рассказала эксперт.
Осенью 2024 года Марина вышла в свет и поразила своими изменениями. В частности, внимание привлекли странные полосы на щеках, которые шли от уголков губ. «Улыбка Джокера» на лице звезды вызвала бурные осуждения в Сети. Гришина предполагает, что был проведена омолаживающая пластическая операция, но в процессе не все получилось гладким.
Чтобы переделать эту досадную ошибку, нужно выждать полгода. «Скорее всего, они выжидают сейчас. Любая повторная пластическая операция делается через шесть месяцев», — пояснила врач-косметолог.
Сама Марина Зудина отрицает, что делала пластику. По словам актрисы, она боится боли, а все радикальные вмешательства предполагают ее наличие. Поддерживать красоту и молодость ей помогает косметология, уверяет Зудина.
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