«Что-то пошло не так»: врач-косметолог — о пластике Марины Зудиной

Врач-косметолог Гришина: пластику Марины Зудиной нужно переделать
© Служба новостей «URA.RU»
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Марина Зудина уверяет, что не прибегала к пластике
Марина Зудина уверяет, что не прибегала к пластике Фото:

Актрисе Марине Зудиной, вероятно, придется переделывать результаты неудачной пластической операции. Сейчас 59-летняя вдова Олега Табакова ждет, когда пройдет необходимое время. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась врач-косметолог Натэла Гришина.

«Там сложный случай, который даже не представляется возможным оценить полностью. Ясно одно: что-то пошло не так, случилось какое-то осложнение. Вероятно, была ошибка у пластического хирурга», — рассказала эксперт.

Осенью 2024 года Марина вышла в свет и поразила своими изменениями. В частности, внимание привлекли странные полосы на щеках, которые шли от уголков губ. «Улыбка Джокера» на лице звезды вызвала бурные осуждения в Сети. Гришина предполагает, что был проведена омолаживающая пластическая операция, но в процессе не все получилось гладким.

Чтобы переделать эту досадную ошибку, нужно выждать полгода. «Скорее всего, они выжидают сейчас. Любая повторная пластическая операция делается через шесть месяцев», — пояснила врач-косметолог.

Сама Марина Зудина отрицает, что делала пластику. По словам актрисы, она боится боли, а все радикальные вмешательства предполагают ее наличие. Поддерживать красоту и молодость ей помогает косметология, уверяет Зудина.

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Актрисе Марине Зудиной, вероятно, придется переделывать результаты неудачной пластической операции. Сейчас 59-летняя вдова Олега Табакова ждет, когда пройдет необходимое время. Таким мнением в беседе с URA.RU поделилась врач-косметолог Натэла Гришина. Осенью 2024 года Марина вышла в свет и поразила своими изменениями. В частности, внимание привлекли странные полосы на щеках, которые шли от уголков губ. «Улыбка Джокера» на лице звезды вызвала бурные осуждения в Сети. Гришина предполагает, что был проведена омолаживающая пластическая операция, но в процессе не все получилось гладким. Чтобы переделать эту досадную ошибку, нужно выждать полгода. «Скорее всего, они выжидают сейчас. Любая повторная пластическая операция делается через шесть месяцев», — пояснила врач-косметолог. Сама Марина Зудина отрицает, что делала пластику. По словам актрисы, она боится боли, а все радикальные вмешательства предполагают ее наличие. Поддерживать красоту и молодость ей помогает косметология, уверяет Зудина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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