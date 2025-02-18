Бастрыкин затребовал доклад о нарушении прав сироты из Коркино, которой негде жить

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по ситуации с сиротой из Коркино Челябинской области, чьи жилищные права были нарушены. Об этом сообщили в пресс-центре Следственного комитета России.
«В приемную председателя СК России А.И. Бастрыкина в соцсети „ВКонтакте“ обратилась жительница города Коркино Челябинской области, в несовершеннолетнем возрасте оставшаяся без попечения родителей. Девушка владеет частью дома ее матери, лишенной родительских прав. Но жить там невозможно: одна стена обрушена, имеются повреждения кровли, в помещении также плесень и сырость», — сообщили в пресс-службе СКР.
Как сообщили в ведомстве, девушке было отказано в постановке на учет как подлежащей обеспечению жильем. В СКР по поступившему обращению возбуждено уголовное дело. Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования.
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