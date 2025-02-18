В Челябинске ФСБ пресекла контрабанду продукции военного назначения за границу

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Мужчина оформил отправку груза в одну из стран Центральной Азии
Мужчина оформил отправку груза в одну из стран Центральной Азии Фото:

В Челябинске УФСБ России пресекло контрабанду военной продукции за границу. Оформивший отправку груза подозреваемый был задержан. В посылке обнаружили две единицы продукции военного назначения, которые используются в бронетанковой и боевой воздушной технике, сообщили в пресс-службе ведомства.

«После оформления отправки груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию подозреваемого задержали сотрудники Управления. В изъятом отправлении обнаружены две единицы продукции военного назначения, используемые в бронетанковой и боевой воздушной технике», — сообщила URA.RU официальный представитель УФСБ России по Челябинской области Татьяна Соснина.

Как сообщили в пресс-службе, необходимые документы на вывоз указанной продукции из России отсутствовали. На мужчину возбудили и расследовали уголовное дело. Его приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Также ему назначили дополнительное наказание в виде штрафа 150 000 рублей. 

Летом 2024 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли контрабанду продукции военного назначения за границу. По данным пресс-службы челябинского УФСБ, мужчина оформил отправку груза в одну из стран Центральной Азии посредством транспортной компании. Он был задержан, груз изъят.

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В Челябинске УФСБ России пресекло контрабанду военной продукции за границу. Оформивший отправку груза подозреваемый был задержан. В посылке обнаружили две единицы продукции военного назначения, которые используются в бронетанковой и боевой воздушной технике, сообщили в пресс-службе ведомства. «После оформления отправки груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона через транспортную компанию подозреваемого задержали сотрудники Управления. В изъятом отправлении обнаружены две единицы продукции военного назначения, используемые в бронетанковой и боевой воздушной технике», — сообщила URA.RU официальный представитель УФСБ России по Челябинской области Татьяна Соснина. Как сообщили в пресс-службе, необходимые документы на вывоз указанной продукции из России отсутствовали. На мужчину возбудили и расследовали уголовное дело. Его приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Также ему назначили дополнительное наказание в виде штрафа 150 000 рублей.  Летом 2024 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли контрабанду продукции военного назначения за границу. По данным пресс-службы челябинского УФСБ, мужчина оформил отправку груза в одну из стран Центральной Азии посредством транспортной компании. Он был задержан, груз изъят.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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