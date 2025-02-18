В Челябинске на проспекте Победы появится зона СВО

В Челябинске на проспекте Победы организуют зону СВО. Об этом сообщается на сайте в проекте благоустройства Калининского района, сообщается на сайте госзакупок.
«Стартовая стоимость контракта — почти 39 миллионов рублей. Подрядчик должен проложить велодорожку, привести в порядок тротуар, заменить бортовые камни, озеленить территорию, смонтировать освещение. Срок выполнения работ — до 30 августа 2025 года», — сообщается на сайте госзакупок.
Территория, названная зоной СВО, будет предназначена для организации мероприятий, посвященных важным событиям из истории военных действий, подвигам военнослужащих. Улица появится на участке проспекта Победы от улицы Салавата Юлаева до Чичерина. Для этого на пешеходном тротуаре создадут аллею памяти, установят скамейки и качели, построят здание для кафе, магазинов сувениров, продуктовых лавок или других торговых точек.
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