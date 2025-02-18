Челябинский «Трактор» оригинально высмеял обвинения в дебоше на борту самолета. Видео

18 февраля 2025 в 22:55 Размер текста - 17 +

Челябинские спортсмены пошутили, опровергнув дебош в салоне самолета Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Челябинский хоккейный клуб «Трактор» отреагировал на информацию в интернете о том, что участников команды сняли с авиарейса из Хабаровска после дебоша. В качестве опровержения этой ситуации появился юмористический ролик по мотивам телепередачи «Каламбур». Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале «ХК „Трактор“ | Челябинск». Ролик представляет собой видео из тележурнала «Каламбур» про падение самолета «Бройлер 747». Оно стало мемом, обыгрывающим ситуацию с бесконечным пикированием авиалайнера. «Дринкинс, кажется дверь разгерметизирована. Кто это сделал? Возможно, Робинсон. Кажется, он тоже немного дринкинс. Я читал это в пабликах, не проверяющих информацию», — сообщает герой сценки Командор. Также в 44-секундном ролике прозвучала шутка про вратаря Зака Фукале и выход в плей-офф. В течение часа видео собрало более тысячи реакций в telegram-канале. Как сообщало URA.RU ранее, по сведениям издания Mash, команду «Трактор» сняли с авиарейса Хабаровск — Челябинск, участники которой хорошо отметили победу в матче. Якобы спортсмены случайно открыли аварийный люк Boeing 738, борт зарулил на место стоянки. В пресс-службе «Трактора» в свою очередь прокомментировали, что после игры с «Амуром» рейс с командой действительно был задержан на полтора часа, поскольку в кабине пилотов сработал датчик разгерметизации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» отреагировал на информацию в интернете о том, что участников команды сняли с авиарейса из Хабаровска после дебоша. В качестве опровержения этой ситуации появился юмористический ролик по мотивам телепередачи «Каламбур». Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале «ХК „Трактор“ | Челябинск». Ролик представляет собой видео из тележурнала «Каламбур» про падение самолета «Бройлер 747». Оно стало мемом, обыгрывающим ситуацию с бесконечным пикированием авиалайнера. «Дринкинс, кажется дверь разгерметизирована. Кто это сделал? Возможно, Робинсон. Кажется, он тоже немного дринкинс. Я читал это в пабликах, не проверяющих информацию», — сообщает герой сценки Командор. Также в 44-секундном ролике прозвучала шутка про вратаря Зака Фукале и выход в плей-офф. В течение часа видео собрало более тысячи реакций в telegram-канале. Как сообщало URA.RU ранее, по сведениям издания Mash, команду «Трактор» сняли с авиарейса Хабаровск — Челябинск, участники которой хорошо отметили победу в матче. Якобы спортсмены случайно открыли аварийный люк Boeing 738, борт зарулил на место стоянки. В пресс-службе «Трактора» в свою очередь прокомментировали, что после игры с «Амуром» рейс с командой действительно был задержан на полтора часа, поскольку в кабине пилотов сработал датчик разгерметизации.