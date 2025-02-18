Прокуратура требует 63 млн рублей с комбинатов школьного питания Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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С поставщиков школьного питания в Челябинске требуют 63 млн рублей
С поставщиков школьного питания в Челябинске требуют 63 млн рублей Фото:

Прокуратура Челябинской области потребовала признать недействительными сделки компаний «Комбинат питания» и «ТрансХолод», ответственных за школьное питание в столице региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе арбитражного суда региона, в счет мэрии с поставщиков питания просят взыскать более 63 миллионов рублей.

«Прокуратура обратилась с исковым заявлением о признании недействительным сделок и взыскании в пользу Челябинска с ООО „Комбинат питания“ более 18 млн рублей и с ООО „ТрансХолод“ более 45,4 млн рублей. Требования по сделкам направлены также к „Детскому питанию“, „Уральскому комбинату питания“ и 106 образовательным учреждениям», — сообщили URA.RU в суде.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе мэрии Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.

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Прокуратура Челябинской области потребовала признать недействительными сделки компаний «Комбинат питания» и «ТрансХолод», ответственных за школьное питание в столице региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе арбитражного суда региона, в счет мэрии с поставщиков питания просят взыскать более 63 миллионов рублей. «Прокуратура обратилась с исковым заявлением о признании недействительным сделок и взыскании в пользу Челябинска с ООО „Комбинат питания“ более 18 млн рублей и с ООО „ТрансХолод“ более 45,4 млн рублей. Требования по сделкам направлены также к „Детскому питанию“, „Уральскому комбинату питания“ и 106 образовательным учреждениям», — сообщили URA.RU в суде. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе мэрии Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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