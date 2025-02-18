Прокуратура требует 63 млн рублей с комбинатов школьного питания Челябинска

Прокуратура Челябинской области потребовала признать недействительными сделки компаний «Комбинат питания» и «ТрансХолод», ответственных за школьное питание в столице региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе арбитражного суда региона, в счет мэрии с поставщиков питания просят взыскать более 63 миллионов рублей.
«Прокуратура обратилась с исковым заявлением о признании недействительным сделок и взыскании в пользу Челябинска с ООО „Комбинат питания“ более 18 млн рублей и с ООО „ТрансХолод“ более 45,4 млн рублей. Требования по сделкам направлены также к „Детскому питанию“, „Уральскому комбинату питания“ и 106 образовательным учреждениям», — сообщили URA.RU в суде.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе мэрии Челябинска. Ответ будет опубликован после получения.
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