Число пунктов выдачи интернет-заказов в Челябинске за год выросло на 21%

Челябинцы за год на 21% больше товаров стали заказывать на маркетплейсах. Пункты выдачи заказов есть практически в каждом дворе. В 2024 году в городе было открыто 1262 ПВЗ, в январе 2025 их количество выросло на 21% до 1528 объектов.
«Пункты выдачи заказов Wildberries, OZON, „Яндекс.Маркет“ есть почти в каждом доме. В январе 2024 года в Челябинске было 1262 пункта выдачи интернет-заказов, через год их количество увеличилось на 21% и достигло 1528. По количеству ПВЗ лидирует Курчатовский район, меньше всего их в Металлургическом», — сообщает издание «74.ру» со ссылкой на 2ГИС.
Как отмечает издание «74.ру», на первом месте по количеству пунктов выдачи OZON, где число ПВЗ достигло уже 747 объектов, на втором Wildberries — 602 пункта выдачи, на третьем — «Яндекс.Маркет» — 179 пунктов выдачи.
Как отметили в пресс-службе Wildberries, популярность ПВЗ связана с тем, что большинство действующих пунктов в Челябинске партнерские — они развиваются собственниками ПВЗ по специальной программе для бизнеса. Челябинцев, начинающих подобный бизнес привлекают низкий порог входа, минимальные требования к открытию и возможность быстрого старта. Открытие ПВЗ — это простой, но ответственный бизнес с малыми вложениями и быстрой окупаемостью. Начинающий предприниматель должен просто найти помещение и сделать в нем ремонт. При этом площадь помещения должна быть не менее 30 квадратных метров, а сам объект располагаться на первом этаже с прямым выходом на улицу.
Согласно данным «Яндекс.Маркета», их пункт выдачи заказов может зарегистрировать любой — необходимо просто зарегистрировать ИП и арендовать помещение. Как отметили в пресс-службе, у них есть интерактивная карта, где отмечены разные зоны, за открытие ПВЗ в которых предприниматель получит денежное вознаграждение. Поддержка на старте может составить 1,8 миллиона рублей.
Что касается ПВЗ OZON, то в пресс-службе отметили, что там нужна регистрация ИП или юридического лица, также нужно найти подходящее помещение и его оформить. Также нужно приобрести мебель и обустроить примерочные. Партнеры получают за выдачу заказов вознаграждение в виде процента от оборота точки. Причем работать по наиболее выгодным тарифам можно, если открывать точки в крупных жилых комплексах или открыть множество пунктов выдачи.
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