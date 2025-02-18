Стрелявшего в бойца СВО челябинца отправили в колонию строгого режима

Житель Челябинска Музаффар Кабилов, открывший стрельбу по участнику СВО во время бытового конфликта, приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Советский районный суд Челябинска признал виновным 49-летнего местного жителя в совершении преступления по ч.3 ст.30 — ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе.
Сам инцидент произошел 11 февраля 2024 года. Обвиняемый расчищал трактором снег возле дома и сгребал его на территорию соседки. Женщина возмутилась, возникла ссора. За хозяйку дома вступился сын, недавно вернувшийся с СВО. Кабилов достал сначала травматический пистолет и открыл стрельбу. Затем начал палить по соседям из охотничьего ружья. Боец СВО успел спрятаться за трактор от пуль.
Еще до вынесения этого приговора Кабилов был осужден за то, что стрелял в отчима бойца СВО в том же самом конфликте. Ему тогда назначили семь лет лишения свободы общего режима, но новый приговор оказался жестче.
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