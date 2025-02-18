Челябинец, штурмовавший Авдеевку, получил подарок от депутата Госдумы. Фото

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Лантратова Яна у Левина Сергея. Челябинск
Яна Лантратова пообещала ускорить формальности для получения выплаты за ранение Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В преддверии Дня защитника Отечества депутат Госдумы Яна Лантратова пришла в гости к участнику спецоперации из Челябинска, чтобы поздравить его и вручить подарок. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

В июле 2023 года отец двух маленьких детей заключил контракт с Минобороны. В октябре того же года при освобождении Авдеевки в ДНР Сергей был тяжело ранен. В армейском госпитале в Горловке ему пришлось ампутировать кисть левой руки. Затем — до весны 2024 года — челябинец долечивался в госпитале имени Бурденко, после чего вернулся в родной город.

Благодаря депутату Госдумы в семье Сергея появился новый диван. И, что даже важнее, Яна Лантратова пообещала в ускоренном порядке решить вопрос с восстановлением утерянной справки, необходимой для получения выплат за ранение.

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В преддверии Дня защитника Отечества депутат Госдумы Яна Лантратова пришла в гости к участнику спецоперации из Челябинска, чтобы поздравить его и вручить подарок. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. В июле 2023 года отец двух маленьких детей заключил контракт с Минобороны. В октябре того же года при освобождении Авдеевки в ДНР Сергей был тяжело ранен. В армейском госпитале в Горловке ему пришлось ампутировать кисть левой руки. Затем — до весны 2024 года — челябинец долечивался в госпитале имени Бурденко, после чего вернулся в родной город. Благодаря депутату Госдумы в семье Сергея появился новый диван. И, что даже важнее, Яна Лантратова пообещала в ускоренном порядке решить вопрос с восстановлением утерянной справки, необходимой для получения выплат за ранение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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