В преддверии Дня защитника Отечества депутат Госдумы Яна Лантратова пришла в гости к участнику спецоперации из Челябинска, чтобы поздравить его и вручить подарок. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
В июле 2023 года отец двух маленьких детей заключил контракт с Минобороны. В октябре того же года при освобождении Авдеевки в ДНР Сергей был тяжело ранен. В армейском госпитале в Горловке ему пришлось ампутировать кисть левой руки. Затем — до весны 2024 года — челябинец долечивался в госпитале имени Бурденко, после чего вернулся в родной город.
Благодаря депутату Госдумы в семье Сергея появился новый диван. И, что даже важнее, Яна Лантратова пообещала в ускоренном порядке решить вопрос с восстановлением утерянной справки, необходимой для получения выплат за ранение.
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