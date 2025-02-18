Челябинец, штурмовавший Авдеевку, получил подарок от депутата Госдумы. Фото

18 февраля 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова пообещала ускорить формальности для получения выплаты за ранение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В преддверии Дня защитника Отечества депутат Госдумы Яна Лантратова пришла в гости к участнику спецоперации из Челябинска, чтобы поздравить его и вручить подарок. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. В июле 2023 года отец двух маленьких детей заключил контракт с Минобороны. В октябре того же года при освобождении Авдеевки в ДНР Сергей был тяжело ранен. В армейском госпитале в Горловке ему пришлось ампутировать кисть левой руки. Затем — до весны 2024 года — челябинец долечивался в госпитале имени Бурденко, после чего вернулся в родной город. Благодаря депутату Госдумы в семье Сергея появился новый диван. И, что даже важнее, Яна Лантратова пообещала в ускоренном порядке решить вопрос с восстановлением утерянной справки, необходимой для получения выплат за ранение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверии Дня защитника Отечества депутат Госдумы Яна Лантратова пришла в гости к участнику спецоперации из Челябинска, чтобы поздравить его и вручить подарок. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. В июле 2023 года отец двух маленьких детей заключил контракт с Минобороны. В октябре того же года при освобождении Авдеевки в ДНР Сергей был тяжело ранен. В армейском госпитале в Горловке ему пришлось ампутировать кисть левой руки. Затем — до весны 2024 года — челябинец долечивался в госпитале имени Бурденко, после чего вернулся в родной город. Благодаря депутату Госдумы в семье Сергея появился новый диван. И, что даже важнее, Яна Лантратова пообещала в ускоренном порядке решить вопрос с восстановлением утерянной справки, необходимой для получения выплат за ранение.