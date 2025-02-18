На челябинском горнолыжном курорте развернули временный таможенный пункт. Фото

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Таможенный контроль провели на территории «Солнечной долины»
Таможенный контроль провели на территории «Солнечной долины» Фото:

На горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) развернули временный таможенный пост. Меры стали необходимы из-за поставки канатной дороги из Китая на курорт, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

«Пассажирская канатная дорога была привезена для горнолыжного курорта из КНР. Из-за ее масштабов на территории ГЛК была создана временная зона таможенного контроля. Это позволило в кратчайшие сроки провести необходимые проверки», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Как заявил основатель курорта Олег Сиротин, решение позволило оперативно начать монтаж. Такая тактика позитивно влияет на конкурентоспособность, считает он.

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На горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) развернули временный таможенный пост. Меры стали необходимы из-за поставки канатной дороги из Китая на курорт, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. «Пассажирская канатная дорога была привезена для горнолыжного курорта из КНР. Из-за ее масштабов на территории ГЛК была создана временная зона таможенного контроля. Это позволило в кратчайшие сроки провести необходимые проверки», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Как заявил основатель курорта Олег Сиротин, решение позволило оперативно начать монтаж. Такая тактика позитивно влияет на конкурентоспособность, считает он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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