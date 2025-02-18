На горнолыжном курорте «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) развернули временный таможенный пост. Меры стали необходимы из-за поставки канатной дороги из Китая на курорт, сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
«Пассажирская канатная дорога была привезена для горнолыжного курорта из КНР. Из-за ее масштабов на территории ГЛК была создана временная зона таможенного контроля. Это позволило в кратчайшие сроки провести необходимые проверки», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Как заявил основатель курорта Олег Сиротин, решение позволило оперативно начать монтаж. Такая тактика позитивно влияет на конкурентоспособность, считает он.
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