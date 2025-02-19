Киркоров купил голубую утку за треть миллиона

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров поделился в социальных сетях радостью от покупки нового арт-объекта стоимостью в 330 тысяч рублей. Коллекционная фигурка голубой уточки была создана на основе произведений знаменитого художника Жан-Мишеля Баския.
«Сегодня мою коллекцию арт-объектов пополнила вот эта поставка. Этот арт-объект, совместный с Жан-Мишель Баскией, только что привезли... Я даже знаю уже место, где будет установлен этот арт-объект. Тут живет еще один утенок — King of Pop. Понятно, что это посвящено Майклу Джексону», — написал Киркоров на своей странице в одной из соцсетей.
Российский поп-король также продемонстрировал, как распаковывает и устанавливает арт-объект в своем доме. Видео, где певец в зеленой пижаме обрадовался новинке, вызвало интерес среди его подписчиков. Некоторые из них отметили наличие в его доме коллекции кукол, изображающих певицу Аллу Пугачеву, и попросили Киркорова рассказать о каждой из них подробнее.
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