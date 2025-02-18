18 февраля 2025

В ХМАО руководство спортшколы больше года не доплачивало тренерам

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководство не доплатило тренерам полмиллиона рублей
Руководство не доплатило тренерам полмиллиона рублей Фото:

В Березовском районе (ХМАО) руководство спортшколы «Арена» более года не доплачивало тренерам. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.

«Установлено, что 12 работникам учреждения, занимающим должность „тренер-преподаватель“, доплата коэффициента квалификации с 1 сентября 2023 года не осуществлялась. В результате образовалась задолженность на сумму свыше 500 000 рублей», — сказано в сообщении.

Прокуратура потребовала, чтобы руководство учреждения устранило нарушения закона. Также на директора учреждения возбуждено производство по статье 5.27 КоАП РФ — невыплата в установленный срок заработной платы и других выплат, которое находится на рассмотрении. «Права работников восстановлены, денежные средства выплачены в полном объеме». — добавили в ведомстве.

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В Березовском районе (ХМАО) руководство спортшколы «Арена» более года не доплачивало тренерам. Об этом сообщили в прокуратуре Югры. «Установлено, что 12 работникам учреждения, занимающим должность „тренер-преподаватель“, доплата коэффициента квалификации с 1 сентября 2023 года не осуществлялась. В результате образовалась задолженность на сумму свыше 500 000 рублей», — сказано в сообщении. Прокуратура потребовала, чтобы руководство учреждения устранило нарушения закона. Также на директора учреждения возбуждено производство по статье 5.27 КоАП РФ — невыплата в установленный срок заработной платы и других выплат, которое находится на рассмотрении. «Права работников восстановлены, денежные средства выплачены в полном объеме». — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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