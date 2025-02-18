В ХМАО руководство спортшколы больше года не доплачивало тренерам

В Березовском районе (ХМАО) руководство спортшколы «Арена» более года не доплачивало тренерам. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.
«Установлено, что 12 работникам учреждения, занимающим должность „тренер-преподаватель“, доплата коэффициента квалификации с 1 сентября 2023 года не осуществлялась. В результате образовалась задолженность на сумму свыше 500 000 рублей», — сказано в сообщении.
Прокуратура потребовала, чтобы руководство учреждения устранило нарушения закона. Также на директора учреждения возбуждено производство по статье 5.27 КоАП РФ — невыплата в установленный срок заработной платы и других выплат, которое находится на рассмотрении. «Права работников восстановлены, денежные средства выплачены в полном объеме». — добавили в ведомстве.
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