Ждать ли магнитную бурю 21 февраля: прогноз от ученых

Метеозависимые люди по всему миру регулярно страдают от магнитных бурь. Чтобы геомагнитная активность не оказалась сюрпризом, лучше заранее проверять прогноз активности Солнца на ближайшие дни. URA.RU публикует прогноз магнитных бурь на 21 февраля.
Солнечные вспышки 21 февраля 2025
В начале февраля 2025 года на Солнце регулярно фиксировали мощные вспышки класса М, которые провоцировали магнитные бури. Но сейчас активность на поверхности звезды умеренная. По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, вспышечная активность на Солнце находится на «желтом» уровне. За последние несколько дней ученые зафиксировали семь вспышек класса С и выше.
Будет ли магнитная буря 21 февраля 2025
По данным ученых, 21 февраля магнитосфера Земли останется спокойной. Ученые прогнозируют «зеленый» уровень геомагнитной активности, не превышающий 3 баллов по Кр-индексу. Вероятность спокойной магнитосферы эксперты оценивают в 87%. Возможность геомагнитных возмущений — 10%, а магнитной бури — всего 3%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Спокойная магнитосфера прогнозируется до 26 февраля. Затем, с 27 февраля по 2 марта, ученые ожидают всплеск геомагнитной активности. Уровень возбужденности магнитосферы Земли поднимется до 4 баллов по Кр-индексу. Магнитные бури также ожидаются и в марте — с 10 по 12 и с 14 по 15 числа.
Как защититься метеозависимым
Магнитные бури могут вызвать головные боли, нарушение сна и потерю концентрации у людей, страдающих метеозависимостью. По данным врачей, от геомагнитной активности страдают около 20-30 процентов населения Земли.
Чтобы ослабить влияние магнитных бурь на организм, эксперты советуют начать вести здоровый образ жизни — это поможет повысить адаптацию организма к изменениям. «Если человек здоров, регулярно тренируется, имеет хорошо работающую вегетативную нервную систему, то он не почувствует колебаний в атмосферной среде», — рассказала невролог Юлия Каракулова.
Врачи советуют больше отдыхать, избегать стресса и переутомления, придерживаться здорового питания, пить достаточное количество воды и заниматься спортом. Но если здоровый образ жизни не помогает справиться с неприятными ощущениями из-за магнитных бурь, то стоит обратиться в больницу. Метеозависимость может указывать на хроническое заболевание.
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