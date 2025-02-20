«Бегал с топором»: врач устроил дебош в свердловском госпитале

В Екатеринбурге невролог устроил дебош в госпитале для ветеранов
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Открытие опорного пункта полиции. Челябинск, силовики, росгвардия
Дебошира задержали сотрудники Росгвардии (архивное фото) Фото:

Дебош в Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн 19 февраля, предположительно, устроил невролог Сергей М. Об этом URA.RU рассказал пациент.

«Приехали силовики, медики. Я сначала не понял, что произошло. Потом оказалось, что врач Сергей начал буянить на рабочем месте. Бегал с топором. Силовики зашли в здание со щитами, а потом на подмогу пришли санитары», — сообщил очевидец.

Предположительно, Сергея задержали сотрудники Росгвардии. В региональном ведомстве от комментариев отказались. Дозвониться до начальника учреждения не удалось. Ему был направлен запрос с просьбой о комментарии. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Дебош в Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн 19 февраля, предположительно, устроил невролог Сергей М. Об этом URA.RU рассказал пациент. «Приехали силовики, медики. Я сначала не понял, что произошло. Потом оказалось, что врач Сергей начал буянить на рабочем месте. Бегал с топором. Силовики зашли в здание со щитами, а потом на подмогу пришли санитары», — сообщил очевидец. Предположительно, Сергея задержали сотрудники Росгвардии. В региональном ведомстве от комментариев отказались. Дозвониться до начальника учреждения не удалось. Ему был направлен запрос с просьбой о комментарии. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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