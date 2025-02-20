«Бегал с топором»: врач устроил дебош в свердловском госпитале

В Екатеринбурге невролог устроил дебош в госпитале для ветеранов

20 февраля 2025 в 15:30 Размер текста - 17 +

Дебошира задержали сотрудники Росгвардии (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дебош в Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн 19 февраля, предположительно, устроил невролог Сергей М. Об этом URA.RU рассказал пациент. «Приехали силовики, медики. Я сначала не понял, что произошло. Потом оказалось, что врач Сергей начал буянить на рабочем месте. Бегал с топором. Силовики зашли в здание со щитами, а потом на подмогу пришли санитары», — сообщил очевидец. Предположительно, Сергея задержали сотрудники Росгвардии. В региональном ведомстве от комментариев отказались. Дозвониться до начальника учреждения не удалось. Ему был направлен запрос с просьбой о комментарии. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дебош в Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн 19 февраля, предположительно, устроил невролог Сергей М. Об этом URA.RU рассказал пациент. «Приехали силовики, медики. Я сначала не понял, что произошло. Потом оказалось, что врач Сергей начал буянить на рабочем месте. Бегал с топором. Силовики зашли в здание со щитами, а потом на подмогу пришли санитары», — сообщил очевидец. Предположительно, Сергея задержали сотрудники Росгвардии. В региональном ведомстве от комментариев отказались. Дозвониться до начальника учреждения не удалось. Ему был направлен запрос с просьбой о комментарии. Ответ будет опубликован, как только поступит.