«Бегал с топором»: врач устроил дебош в свердловском госпитале

Дебош в Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн 19 февраля, предположительно, устроил невролог Сергей М. Об этом URA.RU рассказал пациент.
«Приехали силовики, медики. Я сначала не понял, что произошло. Потом оказалось, что врач Сергей начал буянить на рабочем месте. Бегал с топором. Силовики зашли в здание со щитами, а потом на подмогу пришли санитары», — сообщил очевидец.
Предположительно, Сергея задержали сотрудники Росгвардии. В региональном ведомстве от комментариев отказались. Дозвониться до начальника учреждения не удалось. Ему был направлен запрос с просьбой о комментарии. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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