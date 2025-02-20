Правительство выделит крупную ежемесячную выплату жителям Курской области

Правительство России направит около 40 миллиардов рублей на выплаты жителям Курской области, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, всем курянам, которые потеряли свое жилье, будут выплачиваться по 65 тысяч рублей каждый месяц.
«[Президент РФ Владимир Путин] поручил предоставлять всем, кто утратил свое имущество первой необходимости, по 65 тысяч рублей ежемесячно... Выделим на осуществление этих выплат порядка 40 миллиардов рублей», — заявил Мишустин во время заседания правительства РФ. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Эти выплаты станут дополнением к уже предоставляемой поддержке.
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