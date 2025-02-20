Правительство выделит крупную ежемесячную выплату жителям Курской области

Мишустин: на выплаты потерявшим имущество курянам выделят около 40 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мишустин заявил, что правительство РФ выделяет первый транш для выплат курянам по 65 тысяч рублей
Мишустин заявил, что правительство РФ выделяет первый транш для выплат курянам по 65 тысяч рублей Фото:
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Правительство России направит около 40 миллиардов рублей на выплаты жителям Курской области, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, всем курянам, которые потеряли свое жилье, будут выплачиваться по 65 тысяч рублей каждый месяц.

«[Президент РФ Владимир Путин] поручил предоставлять всем, кто утратил свое имущество первой необходимости, по 65 тысяч рублей ежемесячно... Выделим на осуществление этих выплат порядка 40 миллиардов рублей», — заявил Мишустин во время заседания правительства РФ. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Эти выплаты станут дополнением к уже предоставляемой поддержке.

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Правительство России направит около 40 миллиардов рублей на выплаты жителям Курской области, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, всем курянам, которые потеряли свое жилье, будут выплачиваться по 65 тысяч рублей каждый месяц. «[Президент РФ Владимир Путин] поручил предоставлять всем, кто утратил свое имущество первой необходимости, по 65 тысяч рублей ежемесячно... Выделим на осуществление этих выплат порядка 40 миллиардов рублей», — заявил Мишустин во время заседания правительства РФ. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Эти выплаты станут дополнением к уже предоставляемой поддержке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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