ВСУ планировали теракт в Саратовской области

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт ВСУ и задержали гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в telegram-каналах Следственного комитета РФ.
«Сотрудниками ФСБ предотвращен террористический акт с участием гражданина Российской Федерации, 1976 года рождения, который был завербован украинскими спецслужбами», — написали в telegram-канале «Антитеррор СК». Там отметили, что задержанный прошел специальную диверсионную подготовку в Киеве. Против него возбуждено уголовное дело.
Россиянин наблюдал за сотрудником администрации Саратовской области и собирал информацию об аэропорте в городе Энгельс, а также фиксировал последствия ударов БПЛА. Сотрудники ФСБ задержали гражданина, когда тот пришел в тайник за бомбой. Отмечается, что он попытался отбиться от правоохранителей с помощью огнестрельного оружия. При обысках в квартире у задержанного обнаружены взрывчатые вещества и средства наблюдения.
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