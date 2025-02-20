ВСУ планировали теракт в Саратовской области

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Гражданин РФ, завербованный спецслужбами Украины, планировал теракт в Саратовской области
Гражданин РФ, завербованный спецслужбами Украины, планировал теракт в Саратовской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт ВСУ и задержали гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в telegram-каналах Следственного комитета РФ.

«Сотрудниками ФСБ предотвращен террористический акт с участием гражданина Российской Федерации, 1976 года рождения, который был завербован украинскими спецслужбами», — написали в telegram-канале «Антитеррор СК». Там отметили, что задержанный прошел специальную диверсионную подготовку в Киеве. Против него возбуждено уголовное дело.

Россиянин наблюдал за сотрудником администрации Саратовской области и собирал информацию об аэропорте в городе Энгельс, а также фиксировал последствия ударов БПЛА. Сотрудники ФСБ задержали гражданина, когда тот пришел в тайник за бомбой. Отмечается, что он попытался отбиться от правоохранителей с помощью огнестрельного оружия. При обысках в квартире у задержанного обнаружены взрывчатые вещества и средства наблюдения.

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт ВСУ и задержали гражданина России, завербованного украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в telegram-каналах Следственного комитета РФ. «Сотрудниками ФСБ предотвращен террористический акт с участием гражданина Российской Федерации, 1976 года рождения, который был завербован украинскими спецслужбами», — написали в telegram-канале «Антитеррор СК». Там отметили, что задержанный прошел специальную диверсионную подготовку в Киеве. Против него возбуждено уголовное дело. Россиянин наблюдал за сотрудником администрации Саратовской области и собирал информацию об аэропорте в городе Энгельс, а также фиксировал последствия ударов БПЛА. Сотрудники ФСБ задержали гражданина, когда тот пришел в тайник за бомбой. Отмечается, что он попытался отбиться от правоохранителей с помощью огнестрельного оружия. При обысках в квартире у задержанного обнаружены взрывчатые вещества и средства наблюдения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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