Объявленный в розыск экс-чиновник ХМАО отправится на СВО

Бывший сотрудник отдела лицензирования и лицензионного контроля управления потребительского рынка департамента экономического развития региона Денис Журавлев, сбежавший после оглашения приговора суда, отправится на СВО. Об этом URA.RU сообщили несколько источников.
«Журавлев заключил контракт с Министерство обороны. От отправится на СВО. Дело в отношении него приостановлено», — сообщил агентству источник.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе Ханты-Мансийского районного суда. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее агентство писало, что суд Ханты-Мансийска объявил в розыск сбежавшего после приговора экс-чиновника. Его приговорили к 10 года м лишения свободы за коррупцию.
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