16 февраля 2025

Объявленный в розыск экс-чиновник ХМАО отправится на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший чиновник департамента экономического развития ХМАО отправится на СВО
Бывший чиновник департамента экономического развития ХМАО отправится на СВО Фото:

Бывший сотрудник отдела лицензирования и лицензионного контроля управления потребительского рынка департамента экономического развития региона Денис Журавлев, сбежавший после оглашения приговора суда, отправится на СВО. Об этом URA.RU сообщили несколько источников.

«Журавлев заключил контракт с Министерство обороны. От отправится на СВО. Дело в отношении него приостановлено», — сообщил агентству источник.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе Ханты-Мансийского районного суда. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство писало, что суд Ханты-Мансийска объявил в розыск сбежавшего после приговора экс-чиновника. Его приговорили к 10 года м лишения свободы за коррупцию.

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Бывший сотрудник отдела лицензирования и лицензионного контроля управления потребительского рынка департамента экономического развития региона Денис Журавлев, сбежавший после оглашения приговора суда, отправится на СВО. Об этом URA.RU сообщили несколько источников. «Журавлев заключил контракт с Министерство обороны. От отправится на СВО. Дело в отношении него приостановлено», — сообщил агентству источник. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе Ханты-Мансийского районного суда. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство писало, что суд Ханты-Мансийска объявил в розыск сбежавшего после приговора экс-чиновника. Его приговорили к 10 года м лишения свободы за коррупцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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