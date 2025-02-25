Уральский полпред сказал, когда закончится СВО

Артем Жога заявил о скором завершении горячей фазы спецоперации
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Артем Жога постоянно находится на связи с бойцами СВО
Артем Жога постоянно находится на связи с бойцами СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Горячая фаза спецоперации РФ на Украине завершится к весне 2025-го, убежден полпред президента РФ в УрФО, экс-командир батальона «Спарта» Артем Жога. По его словам, «к этому идет».

«Если поднять интервью и записи 2023-го года, то у меня всегда спрашивали, как вы думаете, когда закончится война? Я говорю, что вы подразумеваете слово „война“? Если война в общем, то она не закончится никогда. У западных стран никогда не иссякнет желание разрушить нашу страну, разделить ее на небольшие государства и пользоваться ресурсами. А если мы говорим про горячую фазу конфликта на Украине и СВО, то мои прогнозы были — конец 2024-го, начало 2025-го, максимум весна 25-го года. В принципе, мы это сейчас и видим. К этому идет», — заявил Жога в эфире «Соловьев LIVE». 

Он обратил внимание, что поменялась риторика США, которые ранее поддерживали политику президента Украины Владимира Зеленского. «[К тому же] уже давно не происходила батальонная ротация. У них нарушена вся цепочка всех тех военных мероприятий для того, чтобы продолжать вести хорошую оборону и сдерживать наступающие войска Российской Федерации», — добавил Жога, отметив, что постоянно находится на связи с бойцами на передовой. 

Также Жога не исключил, что в ближайшем будущем Зеленского ждет большой суд. «С обвинением, раскрытием всех преступлений, также воровством тех денег, которые Запад передавал Украине. Мы все прекрасно понимаем, что огромные суммы воровались», — заявил он. 

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Горячая фаза спецоперации РФ на Украине завершится к весне 2025-го, убежден полпред президента РФ в УрФО, экс-командир батальона «Спарта» Артем Жога. По его словам, «к этому идет». «Если поднять интервью и записи 2023-го года, то у меня всегда спрашивали, как вы думаете, когда закончится война? Я говорю, что вы подразумеваете слово „война“? Если война в общем, то она не закончится никогда. У западных стран никогда не иссякнет желание разрушить нашу страну, разделить ее на небольшие государства и пользоваться ресурсами. А если мы говорим про горячую фазу конфликта на Украине и СВО, то мои прогнозы были — конец 2024-го, начало 2025-го, максимум весна 25-го года. В принципе, мы это сейчас и видим. К этому идет», — заявил Жога в эфире «Соловьев LIVE».  Он обратил внимание, что поменялась риторика США, которые ранее поддерживали политику президента Украины Владимира Зеленского. «[К тому же] уже давно не происходила батальонная ротация. У них нарушена вся цепочка всех тех военных мероприятий для того, чтобы продолжать вести хорошую оборону и сдерживать наступающие войска Российской Федерации», — добавил Жога, отметив, что постоянно находится на связи с бойцами на передовой.  Также Жога не исключил, что в ближайшем будущем Зеленского ждет большой суд. «С обвинением, раскрытием всех преступлений, также воровством тех денег, которые Запад передавал Украине. Мы все прекрасно понимаем, что огромные суммы воровались», — заявил он. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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