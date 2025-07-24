Си Цзиньпин поговорил с руководством Евросоюза

Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с руководством Европейского союза в Пекине. Об этом сообщает агентство «Синьхуа». На встрече присутствовали председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен», — пишет «Синьхуа». Известно, что встреча состоялась в Пекине 24 июля. Подробности не приводятся.
Ранее в Министерстве иностранных дел Китая сообщали, что Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта планируют совершить визит в КНР. Они планировали встретиться с китайским лидером, передает RT.
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