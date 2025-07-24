«Затишье перед бурей или аномальный покой»: какой силы будет магнитная буря 25 июля 2025

Магнитное поле Земли 25 июля 2025 года останется в относительно спокойном состоянии, согласно последним данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Наблюдения показывают, что геомагнитная обстановка не представляет угрозы для метеочувствительных людей, а вероятность возникновения серьезных геомагнитных колебаний минимальна. Подробнее в материале URA.RU.
Солнечная активность в конце июля 2025
Текущая неделя характеризуется постепенным снижением солнечной активности. Если еще 22 июля на поверхности Солнца наблюдались заметные процессы в виде пяти вспышек, а 23 июля произошло аналогичное количество слабых взрывов, то к настоящему моменту ситуация стабилизировалась.
Последняя зарегистрированная вспышка произошла 23 июля в 16:37 по московскому времени, что относится к категории обычных явлений, не представляющих серьезной опасности. За 24 июля пока не зафиксировано ни одной новой вспышки.
Индекс солнечной активности под конец 23 июля составил 4,3 балла, что соответствует «желтому» уровню — второму из пяти возможных. Это свидетельствует о средней активности нашей звезды, которая, однако, не предполагает формирования мощных корональных выбросов массы, способных спровоцировать существенные геомагнитные возмущения.
Прогноз магнитной бури на 25 июля 2025
По данным научной лаборатории, вероятность возникновения магнитной бури 25 июля составляет всего 7%. Для сравнения, вероятность сохранения спокойной геомагнитной обстановки оценивается в 58%. Ещё 35% приходится на вероятность небольших геомагнитных возмущений, которые не достигнут уровня бури.
Если говорить о геомагнитном индексе Kp, то 25 июля он прогнозируется на уровне 2, что соответствует спокойной магнитосфере. Для сравнения, сегодня 24 июля, индекс Kp составляет 3, что также относится к категории спокойной магнитосферы.
Специалисты прогнозируют снижение индекса Ap до 5, а индекс F10.7, характеризующий поток радиоизлучения Солнца, снизится со 155 до 138 единиц. Все эти показатели указывают на умеренную солнечную активность, не представляющую угрозы для магнитного поля Земли.
Согласно почасовой таблице геомагнитных колебаний, 25 июля на протяжении всех 24 часов ожидается стабильный Kp-индекс равный 2. Это говорит о спокойной обстановке в течение всего дня.
Что такое магнитные бури и как они измеряются
Магнитные бури представляют собой временные нарушения в магнитосфере Земли, вызванные солнечной активностью. Они возникают, когда солнечный ветер, содержащий заряженные частицы, достигает нашей планеты и взаимодействует с её магнитным полем.
Для измерения интенсивности геомагнитных возмущений используется несколько индексов, включая Kp-индекс, который варьируется от 0 до 9:
- Kp 0-3 указывает на спокойное магнитное поле
- Kp 4 соответствует слабой магнитной буре
- Kp 5-6 означает среднюю магнитную бурю
- Kp 7-9 свидетельствует о сильной или очень сильной буре
Как снизить влияние магнитных бурь на организм
Несмотря на то, что 25 июля не ожидается значительных геомагнитных возмущений, метеочувствительным людям полезно знать о симптомах и способах минимизации негативного воздействия магнитных бурь.
Типичные реакции организма на геомагнитные возмущения включают головную боль, ощущение «тяжести» в голове, скачки артериального давления, повышенную утомляемость, апатию, нарушения сна, раздражительность, тревожность, головокружение, тошноту и учащенное сердцебиение. У некоторых людей могут обостряться хронические заболевания, такие как гипертония или мигрень.
Для снижения негативного влияния магнитных бурь рекомендуется:
- Соблюдать режим дня и обеспечивать полноценный отдых
- Избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок
- Контролировать артериальное давление (особенно гипертоникам)
- Избегать употребления алкоголя, кофеина и тяжелой пищи
- Увеличить потребление воды
- По возможности проводить больше времени на свежем воздухе
- При наличии хронических заболеваний иметь под рукой необходимые лекарства
Однако в случае 25 июля 2025 года, когда геомагнитная обстановка прогнозируется как спокойная, эти рекомендации носят профилактический характер.
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