Самобытные челябинские деревни решили поместить на карту самых красивых в РФ

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Самобытные деревеньки Челябинской области предложили указать на карте самых красивых в стране
Самобытные деревеньки Челябинской области предложили указать на карте самых красивых в стране Фото:

Самобытные деревни Челябинской области собираются поместить на карту самых красивых в России. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Центра проектного развития, в 2025 году из Москвы планирует приехать экспедиция, чтобы выбрать населенные пункты.

«Специалисты проведут отбор. Те деревни, которые соответствуют требованиям, будут обозначены на федеральной карте», — сообщили URA.RU в центре.

Эксперты оценят деревни по архитектуре, истории, экологии и туристической привлекательности. Власти региона предложили муниципалитетам присоединиться к ассоциации «Самые красивые деревни и городки России». Организация за 10 лет объединила населенные пункты всех типов численностью до 30 тысяч человек: деревни, села, поселения, малые города, имеющие сельский характер.

Особый статус способствует росту популярности и узнаваемости деревень. Заявки на участие в проекте будут принимать до конца марта на официальном сайте ассоциации.

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Самобытные деревни Челябинской области собираются поместить на карту самых красивых в России. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Центра проектного развития, в 2025 году из Москвы планирует приехать экспедиция, чтобы выбрать населенные пункты. «Специалисты проведут отбор. Те деревни, которые соответствуют требованиям, будут обозначены на федеральной карте», — сообщили URA.RU в центре. Эксперты оценят деревни по архитектуре, истории, экологии и туристической привлекательности. Власти региона предложили муниципалитетам присоединиться к ассоциации «Самые красивые деревни и городки России». Организация за 10 лет объединила населенные пункты всех типов численностью до 30 тысяч человек: деревни, села, поселения, малые города, имеющие сельский характер. Особый статус способствует росту популярности и узнаваемости деревень. Заявки на участие в проекте будут принимать до конца марта на официальном сайте ассоциации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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