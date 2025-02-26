Самобытные челябинские деревни решили поместить на карту самых красивых в РФ

Самобытные деревни Челябинской области собираются поместить на карту самых красивых в России. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Центра проектного развития, в 2025 году из Москвы планирует приехать экспедиция, чтобы выбрать населенные пункты.
«Специалисты проведут отбор. Те деревни, которые соответствуют требованиям, будут обозначены на федеральной карте», — сообщили URA.RU в центре.
Эксперты оценят деревни по архитектуре, истории, экологии и туристической привлекательности. Власти региона предложили муниципалитетам присоединиться к ассоциации «Самые красивые деревни и городки России». Организация за 10 лет объединила населенные пункты всех типов численностью до 30 тысяч человек: деревни, села, поселения, малые города, имеющие сельский характер.
Особый статус способствует росту популярности и узнаваемости деревень. Заявки на участие в проекте будут принимать до конца марта на официальном сайте ассоциации.
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