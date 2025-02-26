Глава федерального Минтранса поблагодарил Куйвашева и Жогу за теплый прием. Фото

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Старовойт (на фото) посетил регион в составе делегации вице-премьера Савельева
Старовойт (на фото) посетил регион в составе делегации вице-премьера Савельева Фото:

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт выразил благодарность губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и полпреду президента в УрФО Артему Жоге за теплый прием во время своего визита в регион в составе делегации вице-премьера Виталия Савельева. В рамках поездки федеральные топы посетили площадки завода «Уральские локомотивы».

«Благодарим за теплый прием команду губернатора Евгения Куйвашева и полпреда Президента в УрФО Артема Жогу», — следует из поста в telegram-канале Старовойта. Он отметил, что создание высокоскоростной магистрали является социально и экономически значимым проектом.

Основной заявленной целью визита Старовойта и Савельева в Свердловскую область стала инспекция площадки завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. В феврале 2024 года президент Владимир Путин проводил здесь совещание по развитию высокоскоростных магистралей. Тогда же была достигнута договоренность, что электропоезда для новой ВСМ Москва — Санкт-Петербург (в перспективе ее протянут и до Екатеринбурга) будут собирать именно здесь.

Старовойт отметил важность создания высокоскоростной магистрали
Старовойт отметил важность создания высокоскоростной магистрали
Фото:
Чиновники провели совещание по вопросам строительства ВСМ
Чиновники провели совещание по вопросам строительства ВСМ
Фото: telegram-канал Минтранса России

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Глава Минтранса РФ Роман Старовойт выразил благодарность губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и полпреду президента в УрФО Артему Жоге за теплый прием во время своего визита в регион в составе делегации вице-премьера Виталия Савельева. В рамках поездки федеральные топы посетили площадки завода «Уральские локомотивы». «Благодарим за теплый прием команду губернатора Евгения Куйвашева и полпреда Президента в УрФО Артема Жогу», — следует из поста в telegram-канале Старовойта. Он отметил, что создание высокоскоростной магистрали является социально и экономически значимым проектом. Основной заявленной целью визита Старовойта и Савельева в Свердловскую область стала инспекция площадки завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. В феврале 2024 года президент Владимир Путин проводил здесь совещание по развитию высокоскоростных магистралей. Тогда же была достигнута договоренность, что электропоезда для новой ВСМ Москва — Санкт-Петербург (в перспективе ее протянут и до Екатеринбурга) будут собирать именно здесь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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