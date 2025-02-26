Глава Минтранса РФ Роман Старовойт выразил благодарность губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и полпреду президента в УрФО Артему Жоге за теплый прием во время своего визита в регион в составе делегации вице-премьера Виталия Савельева. В рамках поездки федеральные топы посетили площадки завода «Уральские локомотивы».
«Благодарим за теплый прием команду губернатора Евгения Куйвашева и полпреда Президента в УрФО Артема Жогу», — следует из поста в telegram-канале Старовойта. Он отметил, что создание высокоскоростной магистрали является социально и экономически значимым проектом.
Основной заявленной целью визита Старовойта и Савельева в Свердловскую область стала инспекция площадки завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. В феврале 2024 года президент Владимир Путин проводил здесь совещание по развитию высокоскоростных магистралей. Тогда же была достигнута договоренность, что электропоезда для новой ВСМ Москва — Санкт-Петербург (в перспективе ее протянут и до Екатеринбурга) будут собирать именно здесь.
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