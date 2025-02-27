Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию получил полномочия для ограничения вещания российской музыки на стриминговых сервисах на украинской территории. Об этом сообщили в telegram-канале «Эспрессо».
«На Украине будут блокировать российскую музыку, будет заниматься этим нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания», — передает telegram-канал со ссылкой на министерство образования.
Так, 17 февраля на портале украинского правительства была размещена петиция, призывающая к запрету песен на русском языке в стриминговых сервисах. В течение трех дней после публикации документ собрал 25 тысяч подписей, что является необходимым минимумом для его официального рассмотрения. Автор петиции выразил мнение, что русскоязычная музыка якобы может распространять идеи, подрывающие украинскую идентичность и способствующие формированию негативного отношения к Украине, а ее прослушивание финансирует российскую сторону.
Ранее Украина отказалась от передачи российского газа через свою территорию, не продлив соответствующее соглашение с компанией «Газпром». Представитель министерства иностранных дел страны Георгий Тихий сообщил, что Киев сейчас активно занимается вопросом транзита азербайджанского газа в Европу. По его словам, речь идет только о транспортировке газа, он не будет заменен на другие виды топлива.
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